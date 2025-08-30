Город возле ЗАЭС превратили в очаг беспредела: что сейчас происходит в Энергодаре (фото, видео)

Росатом и российские власти "зомбируют" детей и запугивают взрослых

Говоря о Запорожской АЭС и угрозе от нахождения российских солдат там, стоит вспоминать, во что россияне превратили Энергодар. Город-спутник АЭС основан в 1970 году и имел более 50 тысяч населения. Сейчас город стал одним из центров российской пропаганды и беззакония.

Об этом пишет REUTERS. В тексте отмечают, что россияне пытаются уничтожить украинскую идентичность региона. Энергодар превратили в город-призрак с обысками, задержаниями, захватом пустых квартир. От прежнего количества населения осталось меньше половины — по данным оккупационных администраций около 22 тысяч человек сейчас живет в Энергодаре, сколько из них приехали из России неизвестно. Детям активно промывают мозги, рассказывая о величии России, президента Владимира Путина и отдельно — о "Росатоме". На региональном ТВ даже есть программа "Страна Росатом".

"Росатом" не жалеет денег на свое продвижение. Они пытаются удержать работников ЗАЭС, кого-то деньгами, кого принуждением. Собеседники издания подтвердили, что часть специалистов просто не выпускают, ведь каждая атомная станция имеет свою специфику и без украинских специалистов россиянам с ней не справиться.

Россияне "зомбируют" детей

Основной акцент Россия и "Росатом", в частности, делают на детях, кроме учебной программы, сосредоточенной на прославлении России, активно спонсируются культурные мероприятия, поездки в РФ и т.д. В начале года оккупационная администрация Энергодара приняла постановление со 100 мерами по "противодействию идеологии терроризма". Значительная часть из них касается школ, главной целью определено "привитие молодежи традиционных российских ценностей".

Учреждения отмечают российские государственные праздники, в частности 18 марта — день аннексии Крыма. Учащихся привлекают в российские молодежные организации — "Юнармию", "Движение молодежи" и "Молодую гвардию", организуют военные соревнования. Обращают на российский лад детей с детства.

Праздник в детском саду ко дню флага России

Избежать российской обучающей программы практически невозможно. Домашнее обучение затруднено из-за слабого интернета и жестких ограничений доступа к курсам на украинском.

В 2023 году "Росэнергоатом" начал проводить летнюю подготовку для старшеклассников: обучение, проживание и транспорт оплачиваются, а ориентиром стали университеты атомной отрасли. В этом году школы провели "Атомный урок" о перспективах работы в "Росатоме". В мае глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил депутатам РФ об открытии в городе филиала Севастопольского государственного университета — политехнического колледжа.

Летняя школа для старшеклассников "Путь атомщика"

В феврале 2024 года директор Росэнергоатома Александр Шутиков заявил, что Росатом уже инвестировал около 3 миллиардов рублей (38,6 миллиона долларов, около 1,6 млрд грн) в Энергодар на ремонт и оборудование школ, детских садов и бассейна. Местные говорят, что россияне раздают гуманитарку, выплачивают пенсии.

Здания, где работают россияне, обложены мешками с песком

Словно за "железным занавесом": россияне создали в городе атмосферу страха

Жители Энергодара рассказывают, что российские войска установили камеры по всему городу, а среди людей ходят слухи о прослушивании телефонов. Многие теперь говорят на людях только шепотом, опасаясь постоянной слежки. Особенно раздражают россиян отказывающиеся сотрудничать. Работников, не подписавших контрактов с "Росатомом" или тех, кого считали нелояльными, могли похитить. Reuters пообщался с родственниками четырех человек, пропавших без вести или задержанных. Они рассказали о пытках, допросах и длительном заключении.

Россияне перекрасили городские символы

Больше не твоя квартира: в Энергодаре официально конфискуют "бесхозное" имущество

С 2023 года оккупационные власти потребовали от жителей регистрации права собственности, но для этого нужен российский паспорт и большой пакет документов. Иначе имущество признают "бесхозяйственным". В мае 2024 года оккупационный законодательный орган принял закон, разрешающий изымать такое жилье. Чиновники заявили, что треть имущества в области уже считается "ничейным". Только в Энергодаре официально конфисковали 67 квартир.

Местные рассказывают, что в город приезжают семьи из разных регионов России. Среди них жители Ярославля, Волгодонска, Краснодара и Иркутска. Оккупационные власти "замену населения" отрицают, но журналистам удалось подтвердить, что среди новых жителей уже есть работники из российских компаний, заключивших контракты на работу в энергетике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все шесть реакторов на станции, крупнейшей в Европе, находятся в состоянии холодной остановки с 2024 года. Россия планирует запустить Запорожскую АЭС, потенциально создав почву для ядерной катастрофы. Они активно готовятся к этому.