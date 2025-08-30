Війна в Україні не закінчиться: Герасимов розкрив плани Росії

Москва ще готова продовжувати війну

Росіяни не планують зупиняти свою так звану "спеціальну військову операцію", більш відому як повномасштабне вторгнення в Україну. У росармії вже зробили порцію чергових заяв про те, як вони безперечно всіх перемагають.

Чергову порцію гучних заяв зробив голова російського генштабу Валерій Герасимов. Його слова наводять пропагандистські ЗМІ.

У своєму виступі він чітко і не двозначно сказав: "СВО буде продовжено".

На сьогоднішній день стратегічна ініціатива повністю перебуває у російських військ Валерій Герасимов

За його словами, армія загарбників змогла встановити контроль над 99,7% Луганської області, 79% Донецької, 74% Запорізької та 76% Херсонської. Також він похвалився тим, що на Сумщині окуповано 210 квадратних кілометрів та 13 населених пунктів.

Російські війська продовжують безперервний наступ практично по всій лінії фронту Валерій Герасимов

Варто зазначити, що військовий аналітик Юліан Рьопке у своїй статті для Bild писав, що хвалений літній наступ росіян повністю провалився. За три місяці їм удалося захопити 1800 квадратних кілометрів або 0,3% української території. Більшість цілей, які ставив Кремль на літо, виявилися недосяжними.

Покровська не захоплено, "буферну зону" на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині не створено, лінію фронту в Запоріжжі та Херсонщині заморожено — з тверезої точки зору, літній наступ росіян був повною поразкою Юліан Рьопке

За словами аналітика, ці невдачі фактично змусили Кремль відмовитися від плану наступу.

Як повідомлялося раніше, в адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що війна в Україні закінчиться до кінця 2025 року. Утім, у Європі до цього прогнозу ставляться скептично, а деякі західні лідери кажуть, що не варто навіть розраховувати на особисту зустріч Президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.