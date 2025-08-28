Путін дав задню? Зустрічі Зеленського та лідера Росії не буде

Про це попереджали європейські політики та експерти

У четвер, 28 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна не буде.

Про це повідомляє Clash Report.

"Канцлер Німеччини Мерц заявив, що "зустрічі Зеленського та Путіна не буде", — пише інформаційне агентство.

Достеменні причини зриву зустрічі лідерів воюючих держав невідомі. Проте 28 серпня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що агресивна війна Росії проти України навряд чи закінчиться цього року.

Новина оновлюється…