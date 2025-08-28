Ці правила можуть врятувати. Як діяти в поїзді чи на вокзалі УЗ під час російської атаки
Провідники під час тривог та атак діють згідно з регламентом та чинними інструкціями
"Укрзалізниця" має чіткі правила дій під час повітряних тривог та обстрілів, які можуть врятувати пасажирам життя. Враховуючи ранкову атаку по Україні 28 серпня та влучання у цивільний пасажирський рухомий склад і парк швидкісних поїздів Інтерсіті+, "Телеграф" нагадає їх.
Що робити, якщо обстріл застав у поїзді під час руху
- Пасажири мають залишатись в поїзді, у своїх вагонах. Але краще відсунутись від вікон, що у разі атаки уламки скла нанесли менше шкоди.
- Рух поїздів під час атаки не зупиняється, адже це створює ще більший ризик для руху іншого транспорту. В УЗ наголошують, що поїзд — це рухома ціль, у яку складніше влучити, ніж у статичну.
- Провідники та персонал УЗ мають чіткі інструкції дій і під час тривоги, і під час атаки. Вони проінформують пасажирів у разі потреби.
- Висадка з вагона можлива лише після повної зупинки рухомого складу.
- Пасажир може перейти в укриття на найближчій станції, де зупиниться поїзд, але його не чекатимуть. Однак УЗ дає можливість скористатись тим же білетом ще раз на наступний день.
Якщо обстріл застав на вокзалі
- Під час посадки або тривалого очікування на вокзалі, пасажирам потрібно перебувати в укритті або підземному переході, якщо він доступний. Навіть якщо поїзди курсують далі, очікування має відбуватися саме в безпечному укритті.
- Якщо обстріл відбувається безпосередньо по вокзалу чи поїзду, де знаходиться пасажир можлива його затримка. Провідники заздалегідь проінформують про нагальну потребу перейти в укриття.
- Якщо через тривогу пасажир не встиг на потяг, "Укрзалізниця" дозволяє використати той же квиток на наступний рейс у тому ж напрямку протягом кількох годин.
Наголошує, що провідники під час тривог та атак діють згідно з регламентом та чинними інструкціями. Вони інформують про зміни пасажирів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч проти четверга 28 серпня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Починаючи з пізнього вечора, окупанти запускали по містах ударні дрони. Окрім цього, Київ, Київську область та Козятин на Вінниччині обстріляли балістичними та аеробалістичними ракетами.