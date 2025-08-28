Ці правила можуть врятувати. Як діяти в поїзді чи на вокзалі УЗ під час російської атаки

Провідники під час тривог та атак діють згідно з регламентом та чинними інструкціями

"Укрзалізниця" має чіткі правила дій під час повітряних тривог та обстрілів, які можуть врятувати пасажирам життя. Враховуючи ранкову атаку по Україні 28 серпня та влучання у цивільний пасажирський рухомий склад і парк швидкісних поїздів Інтерсіті+, "Телеграф" нагадає їх.

Що робити, якщо обстріл застав у поїзді під час руху

Пасажири мають залишатись в поїзді, у своїх вагонах. Але краще відсунутись від вікон, що у разі атаки уламки скла нанесли менше шкоди. Рух поїздів під час атаки не зупиняється, адже це створює ще більший ризик для руху іншого транспорту. В УЗ наголошують, що поїзд — це рухома ціль, у яку складніше влучити, ніж у статичну. Провідники та персонал УЗ мають чіткі інструкції дій і під час тривоги, і під час атаки. Вони проінформують пасажирів у разі потреби. Висадка з вагона можлива лише після повної зупинки рухомого складу. Пасажир може перейти в укриття на найближчій станції, де зупиниться поїзд, але його не чекатимуть. Однак УЗ дає можливість скористатись тим же білетом ще раз на наступний день.

Якщо обстріл застав на вокзалі

Під час посадки або тривалого очікування на вокзалі, пасажирам потрібно перебувати в укритті або підземному переході, якщо він доступний. Навіть якщо поїзди курсують далі, очікування має відбуватися саме в безпечному укритті. Якщо обстріл відбувається безпосередньо по вокзалу чи поїзду, де знаходиться пасажир можлива його затримка. Провідники заздалегідь проінформують про нагальну потребу перейти в укриття. Якщо через тривогу пасажир не встиг на потяг, "Укрзалізниця" дозволяє використати той же квиток на наступний рейс у тому ж напрямку протягом кількох годин.

Наголошує, що провідники під час тривог та атак діють згідно з регламентом та чинними інструкціями. Вони інформують про зміни пасажирів.

