У Львові прощаються з Парубієм: людей прийшло більше, ніж може вмістити собор (відео)

Людей прийшло дуже багато

В Архікафедральному Соборі святого Юра у Львові прощаються з народним депутатом Андрієм Парубієм, якого застрелили у Львові 30 серпня. Людей виявилося так багато, що вони не помістились у соборі.

Про це повідомляє Уніан. Парастас розпочався о 19:00.

Зазначається, що до місця прийшло багато людей із квітами, а ритуальні служби привезли вінки від Верховної Ради — окремо від спікера та парламентського комітету, до якого входив Парубій.

Люди прийшли попрощатися з Парубієм

Вінки від спікера парламенту та комітету Ради

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги".

Правоохоронці оперативно затримали 52-річного мешканця Львова, який зізнався у роботі на російські спецслужби. Він розповів, що його син-військовослужбовець зник безвісти під Бахмутом, після чого він почав моніторити ворожі ресурси, щоб знайти хоч якусь інформацію. Цим скористалися росіяни, які зіграли на особистій трагедії та змусили його вбити "будь-якого українського відомого політика". Зловмисник вибрав Парубія, оскільки кілька разів зустрічав його у місті.