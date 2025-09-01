Люблячи батько і патріот? Нові подробиці про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Підозрюваного бачили на місці злочину ще до трагедії

З'явились нові подробиці про підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради та нардепа Андрія Парубія. Чоловіка вже затримали і не відкидають "російський слід".

Як пише нардепка Ніна Южаніна, вбивцею виявився — львів'янин, греко-католик, патріот, 52 річний батько. Його нібито шантажували російські спецслужби.

"Його завербували спецслужби ворога, надавали йому інструкції через спілкування в ТГ, розробляли і готували його до подробиць здійснення ним РОЗПРАВИ НАД МАЙДАНОМ. Звісно, цього батька шантажували і підвели його до виконання найбільшого важкого злочину — вбивства державного діяча, саме Андрія Парубія", — пише жінка.

Пост Южаніної

Водночас вона висловлює чимало претензій до роботи українських спецслужб і того, що злочинця не затримали ще на етапі планування.

Додамо, що видання "Високий замок" опублікували чимало подробиці вбивства Парубія, посилаючись на свої джерела. За їх даними, вбивця сам обрав Парубія, адже росіяни нібито сказали чоловікові вбити "будь-якого відомого українського політика". Він обрав нардепа, бо знав, де той живе.

Затримання підозрюваного

Відомо, що 23 серпня вдень, за тиждень до трагедії, камери спостереження зафіксували на вулиці Єфремова потенційного вбивцю. Припускається, що він або проводив підготовку до вбивства, або планував замах в цей день, але йому щось завадило.

Окрім того, відмічається, що Парубій постійно ходив одним і тим самим маршрутом, в один і той самий час у спортзал, саме через вулицю Єфремова. Охорони він не мав, тому був легкою мішенню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі з'явились перші фото підозрюваного у вбивстві Парубія.