Всеукраїнського трауру через вбивство Парубія не було: на це може бути причина

Українці дивуються, що в країні не було оголошено жалобу через смерть видатного політика

Український письменник та видавець, засновник та генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький висловив своє здивування тим, що в Україні не оголосили траур з приводу вбивства народного депутата Андрія Парубія, який був комендантом Майдану, спікером Верховної Ради та секретарем РНБО.

"Телеграф" розбирався, чому насправді в країні не оголосили жалобу. Адже Андрій Парубій був знаковим політиком та видатною особистістю. Його роль у створенні опору російській окупації важко переоцінити.

"Андрій Парубій вбитий. Він став в ряд тих, кого вбили російські (радянські) спецслужби. Петлюра. Коновалець. Сеник. Сциборський. Шухевич. Бандера. Я очікував, що в країні буде оголошено траур. На жаль, ні. Але це право кожного патріота згадати вбитого лідера", – написав Красовицький.

Він згадав, що патріот України Парубій був не тільки комендантом Майдану, спікером Верховної Ради та секретарем РНБО, але й одним із засновників нового "Пласту" та брав участь у створенні добровольчих батальонів.

"Те, що відбулося, безумовно, очікувано. Ворог шукає жертви серед тих політиків, які зупинили Путіна у 2014. Відсутність охорони – це, на жаль, те, що має на прикладах навчити УДО та СБУ захищати інших. Не називаю прізвища, ми їх знаємо. І ворог знає тих, хто може стати наступними цілями", – йдеться у публікації.

Красовицький зазначив, що вбивство Парубія є пострілом в потилицю всім патріотам нашої держави, а червоно-чорні прапори має бути приспущено разом з жовто-блакитними.

Допис Красовицького

Коли в Україні оголошується день жалоби

День Національної жалоби (трауру, скорботи) в Україні встановлюється указом Президента у випадках трагедій, що стосуються всієї країни: масові жертви серед мирного населення, великі катастрофи чи смерть видатних особистостей.

Тобто смерть відомої особистості, якою був Андрій Парубій, є одним з приводів оголосити жалобу. Чому не оголосили траур з приводу його смерті? Логічно припустити, що причиною не оголошення жалоби стало те, що президент Володимир Зеленський не видав такого указу.

Чим відрізняються траурні дні

У такі дні державні прапори приспускають на будівлях офіційних установ. Розважальні та святкові заходи – від концертів до спортивних ігор – скасовуються. Телебачення й радіо змінюють ефір, відмовляючись від легкого контенту та надаючи перевагу більш стриманим програмам.

У кав’ярнях, магазинах і торгових центрах припиняють звучати розважальні мелодії, створюючи атмосферу загальної скорботи. Протягом дня можуть оголошувати хвилини мовчання. Це радше загальноприйнята практика, ніж сувора вимога, але вона підкреслює: День жалоби не призначений для святкувань.

Попри те, що траурні дні не впливають безпосередньо на побут, вони мають глибоке символічне значення. Це спосіб зафіксувати трагедії в колективній пам’яті, визнати їх масштаб та віддати шану жертвам.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість таких днів зросла. Держава оголошувала їх після найтрагічніших подій, зокрема після ракетного удару по житловому будинку в Києві 28 серпня.