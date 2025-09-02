Продумав все ідеально, але... Експерт пояснив, у чому "проколовся" підозрюваний у вбивстві Парубія

Вбивця Андрія Парубія ретельно спланував напад та намагався забезпечити скритність на всіх етапах. Проте затримання підозрюваного свідчить про те, що будь-яка тактика має вразливості та дає слідству зачіпки.

Таку думку висловив засновник інформаційно-аналітичного інтернет-проєкту "Криміналіст" Микола Зборщик у розмові з OBOZ.UA. Чоловік має багаторічний досвід роботи в особистій охороні.

Нападник ретельно підготувався

Він пояснив, що нападник не випадково використав образ кур'єра — це продумане тактичний вибір вирішує кілька ключових завдань виконавця. Експерт назвав три його основні компоненти.

Перше – це ідеальне маскування і соціальна мімікрія. Кур'єр на велосипеді або скутері сьогодні є абсолютно звичним елементом міського пейзажу, свого роду "білим шумом", на який ніхто не звертає уваги Микола Зборщик

За словами експерта, маскування дає змогу злочинцеві довго та без підозр перебувати поблизу об'єкта, вести спостереження та обирати момент для нападу. Ключова мета нападника — приховати особистість, а обличчя, закрите шоломом робить практично неможливим його упізнання свідками або за камерами відеоспостереження.

Друге – це засіб для прихованого транспортування зброї. Терморюкзак для доставки їжі являє собою ідеальний контейнер. Навіть при поверхневій і раптовій перевірці органами правопорядку вміст такого рюкзака навряд чи викличе підозри. Його конструкція з кількома відділеннями дає змогу легко заховати не тільки пістолет, а й більш габаритну зброю Микола Зборщик

Третій момент — кілер обрав ефективний засіб відходу. На думку експерта, електровелосипед є майже ідеальним транспортом для втечі з місця злочину в щільній міській забудові. Він дає змогу майже миттєво зникнути у вузьких провулках, дворах чи парках, де неможлива погоня на автомобілі.

Таким чином, наголосив Зборщик, вбивця Парубія не просто влаштував маскарад. Це було комплексне тактичне рішення, яке забезпечило скритність на всіх етапах: від підготовки до відходу з місця подій.

Що дало змогу відстежити підозрюваного

При цьому, незважаючи на всі переваги такої конспірації, затримання підозрюваного свідчить про те, що будь-яка навіть найпродуманіша тактика має вразливості. Оскільки ми не володіємо матеріалами оперативно-розшукових заходів, точну відповідь дати неможливо. Але, за повідомленнями ЗМІ, ключовою зачіпкою у справі стали три автомобілі, на яких підозрюваний нібито протягом року стежив за жертвою Микола Зборщик

Ці автівки, пояснив він, залишили "цифровий слід". У сучасному місті майже неможливо пересуватися непомітно. Системи на кшталт "Безпечне місто" фіксують і зберігають величезні масиви даних. Картину можна відновити за допомогою аналізу даних з камер. Зборщик пояснив, що саме тривала підготовка, яка мала забезпечити успіх, створила масив даних, який зрештою і дав змогу вирахувати підозрюваного у вбивстві Парубія.

Успіх часто криється не в одній конкретній зачіпці, а в результаті аналізу величезного масиву даних: показань десятків свідків, записів сотень камер, даних мобільних операторів та іншої інформації. Навіть дрібна, незначна, на перший погляд, деталь, у сукупності з іншими даними, могла дати правильний напрям і вказати на підозрюваного Микола Зборщик

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Затриманий — львів'янин, греко-католик, патріот, 52 річний батько. Його могли шантажувати російські спецслужби.