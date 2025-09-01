Фактичне зізнання: російський депутат після вбивства Парубія закликав до продовження терактів

Російського депутата, який так невдало "підставився", звуть Олексій Журавльов

Російський депутат з Державної думи Росії фактично розписався у тому, що Росія причетна до смерті колишнього спікера Верховної Ради України та чинного народного депутата Андрія Парубія. Він закликав до продовження терористичних актів та вбивств українських політиків.

Російського депутата, який так невдало "підставився", звуть Олексій Журавльов. У російській Держдумі він займає посаду першого заступника так званого "комітету з оборони". Заяву Журавльова процитували російські пропагандистські ЗМІ.

"Саме так і повинна закінчити вся верхівка київського режиму, починаючи від Яценюка і закінчуючи Зеленським. Вісім куль від кілера на електровелосипеді — якраз те, на що всі вони заслуговують", – заявив росіянин пропагандистам, коментуючи вбивство Парубія.

Зазначимо, що однопартієць Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Таку саму думку поділяє народний депутат Микола Княжицький — за нападом на Парубія стоїть Росія. При цьому Парубій, як виявилося, не мав охорони від держави. Проте, як з'ясувалося, держава тут і не могла б нічого зробити — оскільки за законом Парубія не повинні були охороняти, стверджують в УДО.

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі застрелив Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ.

Ймовірного підозрюваного у вбивстві Парубія в ніч з 31 серпня на 1 вересня завдяки зусиллям МВС, СБУ та Генпрокуратури затримали у Хмельницькій області. Вже є перші результати його допитів.