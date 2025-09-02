Продумал все идеально, но... Эксперт объяснил, в чем "прокололся" подозреваемый в убийстве Парубия

Убийца Андрея Парубия тщательно спланировал нападение и пытался обеспечить скрытность на всех этапах. Однако задержание подозреваемого свидетельствует о том, что любая тактика имеет уязвимость и дает следствию зацепки.

Такое мнение высказал основатель информационно-аналитического интернет-проекта "Криминалист" Николай Зборщик в разговоре с OBOZ.UA. У мужчины многолетний опыт работы в личной охране.

Напавший тщательно подготовился

Он объяснил, что напавший неслучайно использовал образ курьера — это продуманный тактический выбор решает несколько ключевых задач исполнителя. Эксперт назвал три его основных компонента.

Первое – это идеальная маскировка и социальная мимикрия. Курьер на велосипеде или скутере сегодня является абсолютно привычным элементом городского пейзажа, своего рода "белым шумом", на который никто не обращает внимания Николай Зборщик

По словам эксперта, маскировка позволяет преступнику долго и без подозрений находиться около объекта, вести наблюдение и выбирать момент для нападения. Ключевая цель нападающего — скрыть личность, а лицо, закрытое шлемом, делает практически невозможным его опознание свидетелями или по камерам видеонаблюдения.

Второе – это средство для скрытой транспортировки оружия. Терморюкзак для доставки еды представляет собой идеальный контейнер. Даже при поверхностной и внезапной проверке органами правопорядка содержание такого рюкзака вряд ли вызовет подозрения. Его конструкция с несколькими отделениями позволяет легко спрятать не только пистолет, но и более габаритное оружие Николай Зборщик

Третий момент – киллер выбрал эффективное средство отхода. По мнению эксперта, электровелосипед является почти идеальным транспортом с места преступления в плотной городской застройке. Он позволяет почти мгновенно исчезнуть в узких переулках, дворах или парках, где невозможна погоня на автомобиле.

Таким образом, подчеркнул Зборщик, убийца Парубия не просто устроил маскарад. Это было комплексное тактическое решение, обеспечившее скрытность на всех этапах: от подготовки к уходу с места событий.

Что позволило отследить подозреваемого

При этом, несмотря на все преимущества такой конспирации, задержание подозреваемого свидетельствует о том, что любая даже самая продуманная тактика имеет уязвимость. Поскольку мы не владеем материалами оперативно-розыскных мероприятий, точный ответ дать невозможно. Но, по сообщениям СМИ, ключевой зацепкой по делу стали три автомобиля, на которых подозреваемый якобы в течение года следил за жертвой Николай Зборщик

Эти автомобили, пояснил он, оставили "цифровой след". В современном городе почти невозможно передвигаться незаметно. Системы типа "Безопасный город" фиксируют и хранят огромные массивы данных. Картину можно восстановить с помощью анализа данных камер. Зборщик объяснил, что именно продолжительная подготовка, которая должна была обеспечить успех, создала массив данных, что в конечном счете и позволил вычислить подозреваемого в убийстве Парубия.

Успех часто кроется не в одной конкретной зацепке, а в результате анализа огромного массива данных: свидетельских показаний, записей сотен камер, данных мобильных операторов и другой информации. Даже мелкая, незначительная, на первый взгляд, деталь, в совокупности с другими данными, могла дать правильное направление и указать на подозреваемого Николай Зборщик

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о подозреваемом в убийстве Андрея Парубия. Задержанный — львовянин, греко-католик, патриот, 52-летний отец. Его могли шантажировать русские спецслужбы.