"Нечувана жорстокість". Перші фото підозрюваного у вбивстві Парубія показали копи

Копам знадобилося 36 годин, щоб затримати його

Поліція показала перші фото затриманого підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Чоловік вісім разів вистрелив у колишнього спікера Верховної Ради України та чинного народного депутата.

Про це повідомила Національна поліція України. Зазначається, що підозрюваний тривалий час готувався, стежив, планував та здійснив замах на життя Парубія.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський наголосив, що копам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на слід підозрюваного і затримати його.

Підозрюваний у вбивстві Парубія

Підозрюваний у вбивстві Парубія

За даними слідства, підозрюваний 30 серпня у Сихівському районі Львова замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по Парубію просто серед білого дня. Чоловік здійснив вісім пострілів. Вигівський назвав це холоднокровною жорстокістю. Особливо враховуючи, що підозрюваний навіть переконався, що жертва померла.

Потім він спробував сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині. Однак втекти йому не вдалось.

"Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат — зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано", — наголосив голова НПУ.

Він також додав, що цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Однак більше деталей слідство не розкрило. За даними ЗМІ, російські спецслужби протягом року шантажували його інформацією про місцезнаходження тіла загиблого сина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є перші результати допитів підозрюваного у вбивстві Парубія — він почав "колотися".