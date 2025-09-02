Преступник не тот? Гончаренко высказался о подозреваемом в убийстве Парубия

Гончаренко надеется, что правоохранители в суде докажут вину убийцы

Нардеп Андрей Гончаренко на похоронах Андрея Парубия, застреленного 30 августа, высказался об убийстве. Он уверен, что подозреваемый Михаил Сцельников в преступлении являлся просто инструментом в руках Кремля.

Такое мнение он высказал в комментарии "Телеграфу".

Что думаете вообще о версии, которую выдвигает полиция?

"Скажу вам, что я считаю что убийца – это, безусловно, просто инструмент в руках Кремля. Это очевидно", — Гончаренко.

Считаете ли вы, что это именно этот человек?

"Не знаю, это ли это человек, это скажет только суд, но я надеюсь, что наши правоохранители в суде докажут вину. Безусловно, должн быть наказан исполнитель, но самое главное, чтобы была наказана эта империя зла, которая за всем этим стоит", — Гончаренко.

Убийство Андрея Парубия — что известно

В первой половине субботы, 30 августа, Украину всколыхнула шокирующая новость — во Львове убит Андрей Парубий — народный депутат, бывший глава Верховной Рады и активный участник Революции Достоинства. Убийца произвел восемь выстрелов, Парубий погиб на месте.

Правоохранители вышли на след подозреваемого в убийстве нардепа уже 31 августа. В ночь на 1 сентября он был задержан. Нардеп Нина Южанина рассказала интересные подробности о задержанном и самом убийстве. По ее словам, подозреваемый — львовянин, греко-католик, патриот, 52-летний отец.

Вероятно, мужчину завербовали российские спецслужбы — у него есть сын-военнослужащий, пропавший без вести во время боев за Бахмут. По данным СМИ, россияне сказали мужчине убить "любого известного украинского политика", и он выбрал Парубия, так как знал, где тот живет.

