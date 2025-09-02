Цього про Парубія багато хто не знав: Луценко на похороні поділився ексклюзивними спогадами (інтерв’ю)

Андрій був людиною дій

У Львові відбувається похорон Андрія Парубія, застреленого 30 серпня. Провести нардепа в останній шлях прийшло багато визначних особистостей, серед яких колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Кореспондентка "Телеграфа", яка була присутня на похороні, взяла бліцінтерв'ю у Юрія Луценка. У ньому він висловив свою думку про трагедію та поділився спогадами про покійного.

Чи згодні ви, що за смертю Парубія стоять росіяни?

Андрія Парубія вбито

Ну, перш за все, війна в Україні не має поняття фронту та тилу, бо ворог намагається уразити всюди. І якщо йому не вдається здобути жодних відчутних перемог на фронті, він спробує підірвати стійкість і єдність усередині країни.

Чому Парубій?

Похорон Андрія Парубія

Насправді на місці Андрія могло ще бути 3-4, можливо, 5 осіб, які для Кремля уособлюють ворога. Їм це потрібно для споживання їхніх рабів, а також п’ятої колони в Україні. Їхній логічний ланцюжок такий – Майдан, самоборона Майдану, добробати, війна, українська мова.

Вони хочуть, по-перше, пишатися тим, що вбили одного з лідерів української України, по-друге, хочуть нав’язати українцям дискусію про нібито громадянську війну українців з українцями. Ця технологія вже 300 років використовується, і нічого нового в ній немає. Є лише на щастя те, що українці на неї не клюють, проте помста та спроба розколу – це основна причина.

Спогади про патріота

Андрій Парубій

Він був нам героєм, а росіян ворогом. Людина, яка ще у 80-х вішала жовто-блакитні прапори по верхів’ях Карпат, завжди звіряла свої дії з дідом кулеметником та дядьками бійцями УПА. Для них був природним ворогом, а для нас символом радикальних вчинків, не слів.

Символ самовідданості

Я з Андрієм познайомився на першому Майдані, коли ми отримали інформацію, що в український Дім хочуть зайти шанувальники Януковича, а це означає сутички, а це означає запровадження надзвичайного стану.

Український Дім та Майдани

Тому я скомандував кільком тисячам людей піти та оточити український Дім. Хвилин через 20 до мене прибіг незнайомий на той момент юнак і сказав: пане провіднику, український Дім захоплено, прапори вивішені, чекаємо на накази. Я говорю, як захоплений? Я сказав просто оточити.

А він каже, ми крикнули "Слава Україні" і вони відчинили двері. І в цьому він був весь. По-перше, він узяв на себе відповідальність, по-друге, він вчинив дію, і по-третє, він вважав, що такий Дім є стратегічним, а з такою назвою символічний. Так він і став комендантом Майдану та прикладом скромної, дуже самовідданої, невидимої, але дуже потрібної роботи. А далі вже був другий Майдан, де він не був комендантом, багато хто помиляється. Комендантом був Степан Кобиль, а він став керівником загонів самооборони.

Багато хто не вірив у це, а він робив. І, нарешті, самооборона не лише зіграла роль у захисті Майдану, а й стала джерелом добровольчих батальйонів. Тож це, напевно, два головні спогади, які показують, що він завжди брав на себе відповідальність, і якщо йшлося про українську Україну, то нічого не боявся.

Безліч людей прийшло попрощатися з Парубієм

Людина дії

Ну ще один спогад, коли Янукович мав провести через парламент так звані Харківські угоди. Ми всі зібралися об’єднаною опозицією, як це зірвати. Ну, я подав ідею заблокувати гнізда для голосування всіх Януковичів та Тушок картками, залити їх епоксидкою та накрити прапорами. А потім запустити димову шашку, щоб нечесть покинула зал. Усі сказали, як це гарна ідея, але за шашки взялися лише двоє. Парубій та Гримчак. І знову-таки в цьому весь він.

Це людина дії, яка не шукала ні піару, ні слави, але хотіла результату. І ладен був особисто покласти на це все, що мав. Тому сьогодні ми втратили дуже важливий елемент української патріотичної політики. І такою жахливою ціною ми здобули нового героя українського Пантеону. Тому те, що в храмі на вході стоїть пласт, багато про що говорить.

Андрій би був задоволений такою смертю

Я боюся згрішити, але якби Андрій зараз вам давав інтерв’ю, він сказав би, що він задоволений такою смертю. Це смерть Бандери, смерть Шухевича, смерть Петлюри. Така смерть не просто закінчує життя, вона дає символ та бажання спротиву боротьбі за Україну всім іншим.

