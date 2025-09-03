Росіяни атакували Знам'янку: в "Укрзалізниці" повідомили про зміну в розкладі потягів

Низка рейсів буде затримуватися через російську атаку

Російські окупанти в ніч на 3 вересня атакували дронами Знам'янку в Кіровоградській області. Ворог цілив по залізничній інфраструктурі, внаслідок ворожого нальоту є поранені та пошкодження, через це низка потягів буде затримуватися із прибуттям.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Там зазначили, що постраждало через російський теракт четверо залізничників, їх ушпиталили, поранені перебувають у задовільному стані. Через пошкодження залізничної інфраструктури будуть затримані наступні рейси:

№76 Кривий Ріг — Київ,

№75 Київ — Кривий Ріг,

№79 Дніпро — Львів,

№791 Кременчуг — Київ,

№790 Кропивницький — Київ,

№121 Херсон — Краматорськ,

№85 Запоріжжя — Львів,

№38 Київ — Запоріжжя,

№37 Запоріжжя — Київ,

№51 Запоріжжя — Одеса,

№789 Кропивницький — Київ,

№119 Дніпро — Хелм,

№31 Запоріжжя — Перемишль,

№59 Харків — Одеса,

№65/165 Харків — Черкаси, Умань,

№102 Краматорськ — Херсон,

№80 Львів — Дніпро,

№120 Хелм — Дніпро,

№86 Львів — Запоріжжя,

№8 Одеса — Харків,

№54 Одеса — Дніпро,

№254 Одеса — Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — повідомили в УЗ.

Нагадаємо, що російські окупанти масово запустили БПЛА по Україні ввечері 2 вересня. Вибухи було чутно у кількох містах. Як повідомили кореспонденти "Телеграфа", роботу ППО було чути у Києві та Луцьку. Також у мережі з’являлася інформація про вибухи у Рівному. Серед інших атакували й Знам'янку на Кіровоградщині.

Також окупанти в ніч на 3 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог задіяв залишки стратегічної авіації — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області, а також Ту-95МС з "Оленьї" в Мурманській області, залишки Чорноморського флоту з "Калібрами" та велику кількість ударних безпілотників.