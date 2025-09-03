Росіяни атакували Знам'янку: в "Укрзалізниці" повідомили про зміну в розкладі потягів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Низка рейсів буде затримуватися через російську атаку
Російські окупанти в ніч на 3 вересня атакували дронами Знам'янку в Кіровоградській області. Ворог цілив по залізничній інфраструктурі, внаслідок ворожого нальоту є поранені та пошкодження, через це низка потягів буде затримуватися із прибуттям.
Про це повідомили в "Укрзалізниці". Там зазначили, що постраждало через російський теракт четверо залізничників, їх ушпиталили, поранені перебувають у задовільному стані. Через пошкодження залізничної інфраструктури будуть затримані наступні рейси:
- №76 Кривий Ріг — Київ,
- №75 Київ — Кривий Ріг,
- №79 Дніпро — Львів,
- №791 Кременчуг — Київ,
- №790 Кропивницький — Київ,
- №121 Херсон — Краматорськ,
- №85 Запоріжжя — Львів,
- №38 Київ — Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя — Київ,
- №51 Запоріжжя — Одеса,
- №789 Кропивницький — Київ,
- №119 Дніпро — Хелм,
- №31 Запоріжжя — Перемишль,
- №59 Харків — Одеса,
- №65/165 Харків — Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ — Херсон,
- №80 Львів — Дніпро,
- №120 Хелм — Дніпро,
- №86 Львів — Запоріжжя,
- №8 Одеса — Харків,
- №54 Одеса — Дніпро,
- №254 Одеса — Кривий Ріг.
"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — повідомили в УЗ.
Нагадаємо, що російські окупанти масово запустили БПЛА по Україні ввечері 2 вересня. Вибухи було чутно у кількох містах. Як повідомили кореспонденти "Телеграфа", роботу ППО було чути у Києві та Луцьку. Також у мережі з’являлася інформація про вибухи у Рівному. Серед інших атакували й Знам'янку на Кіровоградщині.
Також окупанти в ніч на 3 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог задіяв залишки стратегічної авіації — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області, а також Ту-95МС з "Оленьї" в Мурманській області, залишки Чорноморського флоту з "Калібрами" та велику кількість ударних безпілотників.