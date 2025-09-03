Рус

Росіяни атакували Знам'янку: в "Укрзалізниці" повідомили про зміну в розкладі потягів

Автор
Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Через атаку ворога постраждала Знам'янка Новина оновлена 03 вересня 2025, 04:35
Через атаку ворога постраждала Знам'янка. Фото Колаж "Телеграфу"

Низка рейсів буде затримуватися через російську атаку

Російські окупанти в ніч на 3 вересня атакували дронами Знам'янку в Кіровоградській області. Ворог цілив по залізничній інфраструктурі, внаслідок ворожого нальоту є поранені та пошкодження, через це низка потягів буде затримуватися із прибуттям.

Про це повідомили в "Укрзалізниці". Там зазначили, що постраждало через російський теракт четверо залізничників, їх ушпиталили, поранені перебувають у задовільному стані. Через пошкодження залізничної інфраструктури будуть затримані наступні рейси:

  • №76 Кривий Ріг — Київ,
  • №75 Київ — Кривий Ріг,
  • №79 Дніпро — Львів,
  • №791 Кременчуг — Київ,
  • №790 Кропивницький — Київ,
  • №121 Херсон — Краматорськ,
  • №85 Запоріжжя — Львів,
  • №38 Київ — Запоріжжя,
  • №37 Запоріжжя — Київ,
  • №51 Запоріжжя — Одеса,
  • №789 Кропивницький — Київ,
  • №119 Дніпро — Хелм,
  • №31 Запоріжжя — Перемишль,
  • №59 Харків — Одеса,
  • №65/165 Харків — Черкаси, Умань,
  • №102 Краматорськ — Херсон,
  • №80 Львів — Дніпро,
  • №120 Хелм — Дніпро,
  • №86 Львів — Запоріжжя,
  • №8 Одеса — Харків,
  • №54 Одеса — Дніпро,
  • №254 Одеса — Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", — повідомили в УЗ.

Нагадаємо, що російські окупанти масово запустили БПЛА по Україні ввечері 2 вересня. Вибухи було чутно у кількох містах. Як повідомили кореспонденти "Телеграфа", роботу ППО було чути у Києві та Луцьку. Також у мережі з’являлася інформація про вибухи у Рівному. Серед інших атакували й Знам'янку на Кіровоградщині.

Також окупанти в ніч на 3 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог задіяв залишки стратегічної авіації — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області, а також Ту-95МС з "Оленьї" в Мурманській області, залишки Чорноморського флоту з "Калібрами" та велику кількість ударних безпілотників.

Теги:
#Укрзалізниця #Війна #Вибухи #Знам'янка