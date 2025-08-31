У Немирові небо стало червоним від пожежі: чути вибухи (фото)
Вогонь гасять кілька годин
У Немирові, що на Вінниччині, видно масштабну пожежу. Крім того, місцеві кажуть, що там чути вибухи.
За попередньою інформацією, загоряння сталося на місцевому звалищі. Про це повідомив журналіст Андрій Боєчко у своєму Facebook.
За його словами, пожежники вже на місці, але не можуть загасити спалах. Він додав, що спроби локалізувати вогонь тривають уже кілька годин.
Причину вибухів теж вдалося пояснити відносно просто — у баки для сміття часто викидають різні порожні балончики, які мають властивість вибухати при нагріванні.
Про причини займання та масштаби пожежі нічого невідомо, а в Держслужбі з надзвичайних ситуацій подію поки що не коментували.
