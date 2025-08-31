У Немирові небо стало червоним від пожежі: чути вибухи (фото)

Вогонь гасять кілька годин

У Немирові, що на Вінниччині, видно масштабну пожежу. Крім того, місцеві кажуть, що там чути вибухи.

За попередньою інформацією, загоряння сталося на місцевому звалищі. Про це повідомив журналіст Андрій Боєчко у своєму Facebook.

За його словами, пожежники вже на місці, але не можуть загасити спалах. Він додав, що спроби локалізувати вогонь тривають уже кілька годин.

Пожежа у Немирові

Причину вибухів теж вдалося пояснити відносно просто — у баки для сміття часто викидають різні порожні балончики, які мають властивість вибухати при нагріванні.

У мережі пояснили, чому чути вибухи

Про причини займання та масштаби пожежі нічого невідомо, а в Держслужбі з надзвичайних ситуацій подію поки що не коментували.

