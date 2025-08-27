"Це питання виживання". Комбат виступив за мобілізацію 18-річних та розбурхав українців (відео)

Зниження мобілізаційного віку — дуже чутливе питання для України. Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1 заявив, що мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців — це питання виживання нашої держави.

Абсолютна мобілізація всіх. Дивимося на державу Ізраїль … Там навіть не стоїть питання про призов, про обов'язкову військову службу молодих людей. Хто втік за кордон, той не має права ні на які державні посади, не має права на бізнес, не має права на всі блага, які дозволяють громадянам України бути громадянами України Юрій Береза

Таку думку військовий висловив у ефірі "Київ24". Він наголосив, що розмови про виїзд чоловіків за кордон є недоречними для країни, що воює.

Юрій Береза впевнений, що ми не зможемо протистояти Росії без повної мобілізації. Проте, наголосив він, не йдеться про те, що 18-річних "треба кидати на 1400 кілометрів фронту".

У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході, на півночі і на півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато учбових частин. Нам треба повернутися для того, щоб перемогти в цій війні, для того, щоб відстояти незалежність, для того, щоб залишитись нацією з державою, а не нацією-вигнанцем. Нам треба об'єднати всі внутрішні сили Юрій Береза

Як відреагували на його слова українці

Переважна більшість коментаторів не підтримують позиції Берези. Втім дехто висловив згоду, та навіть пропонує більш жорсткі умови:

Розумні слова, а д**іли приймають закони де до 22 роки можуть виїздити за кордон, наче ми вже перемогли ка**пів

У такі часи як зараз треба мобілізувати з 16-ти років, а підготовку робити вже з 12-14

Однак більшість обурені перспективою мобілізації 18-річних та дівчат. На думку таких людей це веде до спустошення України.

А хто буде жити в країні і відбудовувати її одні каліки і пенсіонери

Повна мобілізації шлях до ніякої перемоги, а до порожньої країни

Як повідомляв "Телеграф", чоловікам віком 18–22 роки дозволили виїжджати з України. Для перетину кордону вони мають надати паспорт та військово-обліковий документ.