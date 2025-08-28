Львів міг стати першим запущеним аеропортом в Україні, але все на паузі: головна причина

Перемовини наразі зупинились не тільки через ризик ракет та дронів

Відновлення польотів в Україні активно обговорюється — торік висувались пропозиції щодо конкретних аеропортів. Це могли бути Львів та Бориспіль. Та поки це лише розмови.

Василь Шевченко, що був в.о. міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 рр. в інтерв'ю "Телеграфу" зазначив, що головна проблема — страхування польотів. За його словами, на зустрічах навіть звучали приблизні цифри — 3/4 млрд доларів США (приблизно 31 млрд грн, — ред.) за страхування літака.

До моменту вторгнення у нас фактично страхування літаків на українській реєстрації відбувалося на два дні. А напередодні — страхування відбувалося на один день Василь Шевчшенко, в.о. міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 рр

Подібна політика є і в морських перевезеннях, але там ситуація трохи інша, пояснює експерт, завдяки підтвердженню урядових гарантій та співпраці з неприбутковими страховими товариствами. З авіацією все не так просто. Останній варіант, який розглядався — відкриття польотів зі Львова.

Останнє, що обговорювалося, це можливість комунікації з Львовом, тому що фактично там 5-7-10 хвилин літак знаходиться в повітряному просторі України Василь Шевчшенко, в.о. міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 рр

Саме через страхові виплати рішення не знайдене — немає тих, хто покриє витрати на пасажирське перевезення, адже на відміну від вантажних тут немає стабільного прибутку. До перемовин також залучались військові. Шевченко наголосив, ймовірність "проникнення балістичних ракет" не можна звести до нуля, тож перемовини наразі не просуваються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що весь цей час стабільність роботи аеропортів підтримується, а персонал проходить навчання, щоб в разі відновлення авіасполучення якнайшвидше почати приймати та відправляти літаки. В разі отримання дозволу мова може йти про тижні на запуск польотів. Більш безпечний Ужгород не розглядали через коротку злітно-посадкову смугу.