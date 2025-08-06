Копіюємо росіян? Генерал Апостол розповів, чому ЗСУ переходять на корпусну систему

Тепер лінію фронту буде тримати корпус, а не бригада

Перехід ЗСУ з бригадної на корпусну систему — це необхідний процес, який допомагає координувати дії військових частин і підвищує якість управління ними. Російські окупанти зрозуміли це раніше і запустили такий процес ще три роки тому.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів сам командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, чому ЗСУ вступили у цей довгий і складний процес

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

Він розповів, що раніше під управлінням тимчасових органів (ОТУ) об’єднували різні підрозділи, тому командувати доводилось не своїми підрозділами.

— Ти не розумієш їхні реальні настрої, спроможності. І це створювало певну дискоординацію. Наразі лінію фронту буде тримати корпус, у підпорядкуванні якого буде власний комплект військ, власні командири. Це має підвищити якість управління, — каже бригадний генерал.

Він наголосив, що росіяни впродовж бойових дій провели реформи в окупаційній армії і зробили це доволі швидко.

— У 2022-му отримали тягла, побачили неефективність управління власною армією, і пішли на створення дивізій та армій. З 2023 року ми побачили результати, — каже командувач ДШВ.

За його словами, у росіян зміна системи управління теж тривала якийсь час.

— Слід розуміти, що ми виходимо з власних ресурсів і можливостей. Треба було знайти командирів відповідної ланки, потім підібрати керівників у структурні підрозділи, створити органи управління, підрозділи — забезпечити їх, навчити. Це довгий і складний процес. Але він вже закінчується, залишилося злагодити та набратися досвіду, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" головне завдання десантників.