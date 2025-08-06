Генерал Апостол про Курську операцію ЗСУ: Росіяни будуть стирати цю ганьбу з підручників історії

Прорив на Курщину показав, що ворога можна бити на його території

Операція ЗСУ в Курській області РФ, яка почалася рівно рік тому — 6 серпня 2024-го — показала, що ворога можна бити і на його території. Окрім того, вона стала ганьбою для російських загарбників.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив значення Курської операції для нашої країни.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, на Курському напрямку він був із серпня по грудень 2024 року.

— Це був дійсно яскравий, хоч і не дуже простий етап. Ми били ворога на його території, це дозволило підняти бойовий дух не лише у війську, а й в країні загалом, — каже Олег Апостол.

Він пояснив, що в грудні перейшов на позицію заступника головкома, де відповідав за покращення бойової підготовки у військах. Але оскільки він більше працював у Києві, тому не може коментувати останній етап операції.

— Думаю, що командування все бачило і розуміло обстановку, тому приймало відповідні рішення. Але загалом проведення Курської операції — було правильним рішенням, і пі*ари будуть в майбутньому цю ганьбу стирати зі своїх підручників історії, — додав Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу" про труднощі мобілізації в Росії.