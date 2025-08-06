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Генерал Апостол про Курську операцію ЗСУ: Росіяни будуть стирати цю ганьбу з підручників історії

Автор
Ігор Тимофєєв
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Росіяни втікали від ЗСУ, кидаючи зброю та одяг
Росіяни втікали від ЗСУ, кидаючи зброю та одяг. Фото Фото Getty Images

Прорив на Курщину показав, що ворога можна бити на його території

Операція ЗСУ в Курській області РФ, яка почалася рівно рік тому — 6 серпня 2024-го — показала, що ворога можна бити і на його території. Окрім того, вона стала ганьбою для російських загарбників.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив значення Курської операції для нашої країни.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

За його словами, на Курському напрямку він був із серпня по грудень 2024 року.

— Це був дійсно яскравий, хоч і не дуже простий етап. Ми били ворога на його території, це дозволило підняти бойовий дух не лише у війську, а й в країні загалом, — каже Олег Апостол.

Він пояснив, що в грудні перейшов на позицію заступника головкома, де відповідав за покращення бойової підготовки у військах. Але оскільки він більше працював у Києві, тому не може коментувати останній етап операції.

— Думаю, що командування все бачило і розуміло обстановку, тому приймало відповідні рішення. Але загалом проведення Курської операції — було правильним рішенням, і пі*ари будуть в майбутньому цю ганьбу стирати зі своїх підручників історії, — додав Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу" про труднощі мобілізації в Росії.

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#Курська область #ЗСУ #ДШВ #Олег Апостол