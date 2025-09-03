"Не можем себе позволить": Апостол — о том, какой должна быть победа Украины

В будущем Апостол видит ВСУ еще более технологичными и современными

Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Олег Апостол поделился мнениями о развитии украинской армии и видении победы в войне с Россией. Он отметил важность опыта прошлых лет и будущей модернизации Сил обороны.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу". По словам спикера, опыт 2014 стал ключевым фактором, который позволил ВСУ встретить врага подготовленными "на порядок выше", чем можно было ожидать.

Значительную роль сыграла инициатива командиров, способность к нестандартным решениям и гибкость в планировании операций. Эти факторы сформировали фундамент современной украинской армии, успешно противостоящей россиянам.

В будущем армия должна быть еще более технологичной, современной, опираться на инженерию, дроны, критическое мышление. Олег Апостол

Что касается победы, генерал подчеркнул, что Украина "не может позволить себе потерять миллионы людей, как Россия". Для Украины победа – это сохранение народа и государства и достижение дипломатического решения на собственных условиях.

"Это будет перемирие, но на украинских условиях, с гарантиями безопасности — то, чего сейчас добивается президент Украины", — резюмировал командующий Десантно-штурмовыми войсками.

Напомним: в августе главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов пообщался с бригадным генералом и Героем Украины Олегом Апостолом, известным под позывным "Формоза". В интервью собеседник рассказал не только о достижениях войска, но и о сложных темах для армии и страны — мобилизации, СОЧ и уроках, которые еще предстоит усвоить из истории.