Ракет могло бути більше: у росіян сталася НП одразу з трьома бомбардувальниками — ЗМІ

Ресурс російських бомбардувальників не безмежний

Росіяни в ніч на 3 вересня здійснили черговий масовий ракетний удар по Україні. Він міг би бути ще руйнівнішим, проте кілька бомбардувальників не змогли запустити ракети.

Про це повідомляє компетентний ресурс "Досьє шпигуна", який позиціонує себе як канал, пов’язаний зі спецслужбами. Зазначається, що проблеми виникли одразу у трьох бортів.

Відомо, що один із Ту-160 ("Іван Яригін", бортовий номер — "04") не зміг здійснити запуск ракет через відмову механізму пускової установки. Ще одного ("Олексій Плохов", бортовий номер — "16") під час польоту вдарила блискавка, через що він спішно повернувся на аеродром. Повідомляється, що у нього пошкоджено скло у кабіні пілотів.

Зазначається, що ще один неназваний літак не зміг навіть злетіти з "Енгельса", проте причин поки не встановлено.

Оригінальне повідомлення

Як відомо, Ту-160 це радянський і російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець із змінною стріловидністю крила. Його розробляли у 1970-х, перший політ здійснив у 1981 році. 1987 року прийнятий на озброєння в СРСР. Після розпаду СРСР флот Ту-160 перебував у Росії та Україні.

Ці літаки беруть участь у ракетних атаках по Україні та можуть нести на собі не лише крилаті ракети, а й ядерні. За кодифікацією НАТО Ту-160 називається Blackjack, серед пілотів — "Білий лебідь".

Більше про нього можна прочитати у матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 3 вересня росіяни атакували дронами Знам’янку в Кіровоградській області. Ворог цілився по залізничній інфраструктурі, внаслідок ворожого нальоту є поранені залізничники. Через пошкодження інфраструктури низка поїздів затримуватиметься з прибуттям.