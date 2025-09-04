Гарантій від Європи буде мало: Зеленський пояснив, чому потрібна участь США

Європа у прямому боєзіткненні здатна протистояти Путіну і без участі США

Україні потрібні гарантії безпеки, щоб змусити російського правителя Володимира Путіна навіть не замислюватися про нову війну в Україні. Але гарантій безпеки тільки від європейських країн може виявитися замало.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Point. За словами Зеленського, Путіна не просто потрібно змусити відступитися від ідеї почати нову війну — його потрібно змусити навіть не думати про це.

"Для цього нам потрібні інші гарантії безпеки. А щоб запобігти повторному початку війни Путіним, європейських гарантій безпеки може бути недостатньо. Нам потрібен союз між Європою та Сполученими Штатами" Президент України Володимир Зеленський

Президент додав, що Європа у прямому боєзіткненні здатна протистояти Путіну і без участі США. Українська армія взагалі стримує російський наступ за допомогою європейської зброї та грошей — навіть без присутності європейських військових на фронті.

"А Сполучені Штати надають відповідну зброю, яку ми закуповуємо. Однак, якщо ми хочемо припинити агресію або запобігти поверненню до війни, це залежить від Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Цей союз матиме більший вплив на Росію" Президент України Володимир Зеленський

Нагадаємо, що Європейський союз вважає — гарантії безпеки для України мають базуватися на міці її Збройних сил та підтримці партнерів, зокрема Європейського Союзу, США та "Коаліції охочих". ЄС працює над тим, щоб забезпечити Україну пакетом безпеки до моменту можливих переговорів із Росією.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України. Вони мають гарантувати Україні стійкий мир. Мова йде про посилення української армії, санкції проти російського режиму та аналог НАТО для Києва.

При цьому на Заході також вже створили приблизний план того, як забезпечуватимуться гарантії безпеки для України у післявоєнний період. Це включає як розміщення військ союзних країн, так і підтримку боєздатності української армії.