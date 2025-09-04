Одессу ночью крыли "шахедами", произошло несколько пожаров: какие последствия (фото, видео) - обновлено

Враг терроризирует украинцев

Взрывы в Одессе прогремели в ночь на четверг, 4 сентября. Враг атаковал город беспилотниками. Воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией БПЛА в областном центре объявили около 1:30. Длилась она около 50 минут.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал к особой осторожности жителей Пересыпского района и центра Одессы. Вскоре после объявления тревоги раздались взрывы. Корреспондентка "Телеграфа" сообщает, что россияне направили на Одессу не менее 15 дронов.

UPD 7:20. Как сообщили в ГСЧС, в Одессе повреждены складское помещение и грузовой автомобиль. Возгорание ликвидировали более 40 спасателей.

Пожар в Одессе после попадания "шахеда". Фото: ГСЧС

Так ликвидировали возгорание. Фото: ГСЧС

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрывов в городе вспыхнули пожары. В сети публикуют видео последствий вражеских обстрелов.

На одном из видео — окно одесской квартиры, разбитое пулей, которые используются для сбивания российских "шахедов". Она пробила подоконник и застряла в нем.

Во время дроновых атак существует опасность не только от беспилотников

Следует понимать, что враг во время атак использует большое количество дронов, а Силы ПВО Украины соответственно сбивают вражеские цели. Для этого используют переносные зенитно-ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

После фиксации дрона на него наводят оружие и выпускают пулеметную очередь вдоль ожидаемой траектории полета. Таким образом, в воздухе оказывается много пуль, которые летят с большой скоростью в разных направлениях.

Эти пули могут лететь на расстояние нескольких километров. Случаев, когда они попадают в окна или стены, к сожалению, избежать невозможно. Повлиять на то, где именно они упадут, очень тяжело. Опасны не только дроны, но и средства поражения, поэтому во время атак не стоит подходить к окнам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский удар по Украине в ночь на 3 сентября мог бы быть еще более разрушительным. Несколько вражеских бомбардировщиков не смогли запустить ракеты – проблемы возникли сразу у трех бортов.