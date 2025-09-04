Bloomberg: Росія готується до нового наступу на сході України

Поки армія РФ штурмує позиції українських військових, лідери ЄС обговорюють гарантії безпеки для України

Російські військові продовжують атакувати вздовж лінії фронту, посилюючи тиск на Дніпропетровщину зокрема. Водночас європейські лідери побоюються нового наступу під Покровськом. Росіяни вже понад рік марно намагаються прорвати українську оборону на цьому напрямку. Наразі окупанти стягнули туди близько 100 тисяч військових.

Про це пише Bloomberg, наголошуючи, що саме Покровськ — ключовий пункт оборони України на сході Донеччини. Кремль прагне захопити всю область. Минулого тижня у французькому Тулоні обговорювали скупчення російських військ біля Покровська, стверджує видання.

Наступ на Покровськ

Для російських військових, захоплення Покровська відкрило б шлях на Краматорськ і Слов’янськ. Попри масштабні зусилля, за літо Москва просунулась на 0,3% території України.

Росіяни намагаються оточити Покровськ

Генштаб ЗСУ звітує про 55 штурмових атак росіян на Покровському напрямку. Це найбільша кількість атак, серед усіх напрямків.

Звіт Генштабу про атаки на Покровському напрямку

Росія готується до наступу, а дипломатія просідає

У четвер, 4 вересня, у Парижі зберуться європейські лідери разом із Володимиром Зеленським, щоб обговорити гарантії безпеки для України. ЄС хоче зафіксувати роль США та посилити санкційний тиск на Росію.

Французи хочуть, щоб зібрання донесло послання про те, що Європа зробила свій внесок у підтримку України, і президент США має виконати свою погрозу посилити тиск на Кремль. Bloomberg

Наразі Москва не показує готовності до миру, натомість продовжує бити по українських містах. Володимир Путін на саміті в Китаї днями заявив, що територіальні питання в Україні має вирішувати референдум. При цьому Росія готується до нового наступу, визнають дипломати, а дипломатичний імпульс до завершення війни зменшився.

Гарантії безпеки для України — що це може бути

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив: головна гарантія безпеки для України — зміцнення її армії, яке має тривати навіть під час потенційних переговорів про мир. Важливо, щоб українська армія могла захистити країну і зараз, і в довгостроковій перспективі. Щодо потенційного залучення миротворців — це неможливо, поки немає рішення про припинення вогню. США, які доєднаються до обговорення у Франції дистанційно, не надсилатимуть військ, але допоможуть із розвідкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський впевнений — самих тільки гарантій від Європи недостатньо. Має бути підтримка США, і саме це утримає Росію від нового нападу в разі досягнення миру. Про це він сказав у новому великому інтерв'ю — головні тези президента.