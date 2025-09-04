Bloomberg: Россия готовится к новому наступлению на востоке Украины

Пока армия РФ штурмует позиции украинских военных, лидеры ЕС обсуждают гарантии безопасности для Украины

Российские военные продолжают атаковать вдоль линии фронта, усиливая давление на Днепропетровщину в частности. В то же время, европейские лидеры опасаются нового наступления под Покровском. Россияне уже больше года тщетно пытаются прорвать украинскую оборону в этом направлении. Сейчас оккупанты стянули туда около 100 тысяч военных.

Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что именно Покровск — ключевой пункт обороны Украины на востоке Донецкой области. Кремль стремится захватить всю область. На прошлой неделе во французском Тулоне обсуждали скопления российских войск возле Покровска, утверждает издание.

Наступление на Покровск

Для российских военных, захват Покровска открыл бы путь на Краматорск и Славянск. Несмотря на масштабные усилия за лето Москва продвинулась на 0,3% территории Украины.

Россияне пытаются окружить Покровск

Генштаб ВСУ отчитывается о 55 штурмовых атаках россиян на Покровском направлении. Это самое большое количество атак среди всех направлений.

Отчет Генштаба об атаках на Покровском направлении

Россия готовится к наступлению, а дипломатия проседает

В четверг, 4 сентября, в Париже соберутся европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить гарантию безопасности для Украины. ЕС хочет зафиксировать роль США и усилить санкционное давление на Россию.

Французы хотят, чтобы собрание донесло послание о том, что Европа внесла свой вклад в поддержку Украины, и президент США должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль. Bloomberg

Пока Москва не показывает готовности к миру, но продолжает бить по украинским городам. Владимир Путин на саммите в Китае на днях заявил, что территориальные вопросы в Украине должны решать референдум. При этом Россия готовится к новому наступлению, признают дипломаты, а дипломатический импульс к завершению войны снизился.

Гарантии безопасности для Украины – что это может быть

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что главная гарантия безопасности для Украины — укрепление ее армии, которое должно продолжаться даже во время потенциальных переговоров о мире. Важно, чтобы украинская армия могла защитить страну и сейчас, и в долгосрочной перспективе. Относительно потенциального привлечения миротворцев это невозможно, пока нет решения о прекращении огня. США, которые присоединятся к обсуждению во Франции дистанционно, не будут посылать войска, но помогут с разведкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский уверен — одних только гарантий от Европы недостаточно. Должна быть поддержка США, и именно это удержит Россию от нового нападения при достижении мира. Об этом он сказал в новом большом интервью – главные тезисы президента.