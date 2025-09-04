"Вони ще не готові": Трамп переглянув свої погляди на зустріч Зеленського та Путіна

Президент США переконаний, що врятує мільйони життів

Президент США Дональд Трамп переконаний, що голова України Володимир Зеленський та очільник РФ Володимир Путін не готові зустрітись, але "щось повинно статись". Американський лідер налаштований оптимістично.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News. Він наголосив, що залишається відданим прагненню до наближення мирної угоди між Росією та Україною. Однак досить чітко бачить зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між обома лідерами.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським, – сказав пан Трамп в телефонному інтерв’ю. — Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити".

Трамп продовжує називати атаки по Україні різаниною, але переконаний — "ми все владнаємо". Він додав, що раніше вважав цю справу (мирну угоду — ред.) легкою, але виявилось, що домовитись з Кремлем не так просто.

Президент США розповів, що також спостерігав за візитом Путіна в Китай і "розуміє, чому він це робить. Ба більше, наголосив, що має "добрі стосунки з усіма".

"Ми дізнаємося, наскільки вони добрі, протягом наступного тижня чи двох", — додав Трамп.

За його словами, основна дипломатичного вирішення війни в Україні — зібрати лідерів обох сторін в одній кімнаті та запропонувати їм укласти угоду в режимі реального часу. Такий підхід, на думку Трампа, вимагає терпіння, тому іноді доводиться "перечекати".

"На щастя, у нас були дуже хороші дні, і як тільки я збираю їх разом у кімнаті або хоча б змушую їх розмовляти, здається, що все виходить. Ми врятуємо мільйони життів", — додав Трамп.

