"Зможемо домовитись, якщо...". Путін цинічно висловився про війну та зустріч із Зеленським (відео)

Президент Росії Володимир Путін 3 вересня на пресконференції в Пекіні зробив низку заяв щодо України та можливих переговорів президентом України Володимиром Зеленським після масштабного військового параду в Китаї. Його коментарі одразу привернули увагу соцмереж та ЗМІ.

Очільник Кремля заявив, що Російська Федерація проти вступу України до НАТО, але нібито не має "заперечень" щодо її інтеграції до Європейського Союзу.

Говорячи про можливі переговори з українським керівництвом, Путін зазначив, що, мовляв, не виключав зустрічей із президентом Володимиром Зеленським, але поставив під сумнів "сенс" таких контактів.

"Я не виключав зустрічей із Зеленським, але чи є якийсь сенс у цих зустрічах?", — сказав Путін.

Російський політик цинічно додав, що якщо українська сторона готова, переговори щодо завершення війни можуть відбутися в Москві:

Якщо Зеленський готовий — нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться. Володимир Путін

Щодо територіальних питань, Путін зазначив, що вони можуть вирішуватися в Україні шляхом проведення "референдуму", проте для цього, на його думку, потрібно спершу скасувати воєнний стан.

Якщо здоровий глузд переможе, то домовитися можна, якщо ні, то доведеться вирішувати все збройним шляхом. Володимир Путін

Окрім того, лідер Кремля назвав Володимира Зеленського "чинним главою адміністрації України", коментуючи його роль у переговорах.

