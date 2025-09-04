І обстрілів не потрібно: в одеському ліцеї обрушилася стеля в укритті під час тривоги (фото, відео)

Цей навчальний заклад відкрився у 2018 році

У четвер, 4 вересня, в Європейському ліцеї в Одесі, коли школярі перебували в укритті, на них стала падати підвісна стеля. Діти спустилися до приміщення під час повітряної тривоги.

Відповідні фото та відео публікують місцеві Telegram-канали. Школа була збудована лише 7 років тому.

Як повідомили "Думській" у міській раді, НП сталася в коридорі укриття, де стеля нижче, ніж у решті приміщення. Внаслідок інциденту постраждалих немає.

Технічні фахівці припускають, що плитку могли зрушити із зовнішнього боку. Наразі пошкоджену ділянку перекриття вже відремонтували.

Видання також уточнює, що Європейський ліцей відкрили 3 вересня 2018 року. Це перша школа, яку побудували в Одесі з часів розпаду СРСР. За рік з’ясувалося, що будівельники подали багатомільйонний позов проти муніципалітету. Із ними нібито не до кінця розрахувалися.

Навчальний заклад будувала компанія "Добробуд-град", яка також ремонтувала "нову мерію".

Під публікацією в місцевому паблику коментатор написав: "Який ліцей такі й укриття. Ще нічого не прилетіло, але стелі вже падають. А якщо прилетить, то всіх акуратно бетоном накриє?"

