И обстрелов не нужно: в одесском лицее обрушился потолок в укрытии во время тревоги (фото, видео)

Это учебное заведение открылось в 2018 году

В четверг, 4 сентября, в Европейском лицее в Одессе, когда школьники находились в укрытии, на них стал падать подвесной потолок. Дети спустились в помещение во время воздушной тревоги.

Соответствующие фото и видео публикуют местные Telegram-каналы. Школа была построена всего 7 лет назад.

Как сообщили "Думской" в городской совете, ЧП произошло в коридоре укрытия, где потолок ниже, чем в остальной части помещения. В результате инцидента пострадавших нет.

Технические специалисты предполагают, что плитку могли сдвинуть с внешней стороны. Сейчас поврежденный участок перекрытия уже отремонтировали.

Издание также уточняет, что Европейский лицей открыли 3 сентября 2018 года. Это — первая школа, которую построили в Одессе со времен распада СССР. Через год выяснилось, что строители подали многомиллионный иск против муниципалитета. С ними якобы не до конца рассчитались.

Учебное заведение строила компания "Добробуд-град", которая также ремонтировала "новую мэрию".

Под публикацией в местном паблике комментатор написал: "Какой лицей такие и укрытия. Ещё ничего не прилетело, но потолки уже падают. А если прилетит, всех аккуратно бетоном накроет?"

Ранее в Одессе на станции 3-й Фонтан жители обнаружили необычное и тревожное явление. В одном из мест треснула земля, образовав масштабные трещины и провалы.

Напомним, российские оккупанты вечером 30 августа атаковали сразу три региона Украины. Взрывы раздались в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в Херсоне. В Черноморске в Одесской области после атаки врага исчез свет.