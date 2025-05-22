Одеса і ще кілька міст залишаться без води? Україні незабаром загрожує велика проблема

В Україні тільки понад 30% стічних вод очищуються

Деяким містам України вже в найближчі 10-15 років загрожують значні проблеми з водопостачанням. Тому діяти треба вже зараз, аби згодом погодинні графіки подачі води стосувались якмога менше населених пунктів.

Про це "Телеграфу" розповів Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин у матеріалі "Такими темпами, як зараз, відновлення України займе щонайменше 70 років, але є й інша проблема — Сергій Сухомлин".

За його словами, прогнозовані Україні проблеми з водою залежать від багатьох факторів. Але значний влив має те, що наразі більша половинна південних регіонів окуповані.

"Відповідно, для нас важливо вже зараз подумати про забезпечення потреб Одеси, Херсону. Якщо нічого не робити, років за 15 матимемо серйозні проблеми з водою в Херсоні, тому включатись треба вже зараз", — каже Сухомлин.

Він пояснює, за найгіршим сценарієм через 10 років частина великих міст України будуть отримувати воду погодинно. А деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні. На це впливатиме і політика підприємств водоканалів з великими втратами води, і скидання в ріки неочищених каналізаційних стоків. Наразі в Україні лише 32% стічних вод очищається, а в Європі це понад 80%.

"У зв’язку з цим ми розуміємо, що Одесу треба з’єднати з дунайськими портами прямою трасою, без фактичного заїзду в Молдову. Відповідно, ми розуміємо, що водогін для Одеси треба закладати в цей же проєкт, тобто об’єднувати з будівництвом траси. Це вже не про відбудову, а про побудову ще кращого, ніж було раніше", — пояснює Сухомлин.

За його словами, це дуже масштабний проєкт і вже зараз Світовий банк за допомогою спеціалістів проводить розрахунки. Після отримання цифр, можна буде говорити про шляхи фінансування. Однак цю проблему вже треба вирішувати.

"Далі уряд доручив нам розробити проєкт модернізації миколаївських очисних, це буде друга частина проєкту, щоб в Миколаєві була якісна вода. Одразу, на жаль, дати хорошу воду в Миколаїв не вийде", — додав голова Агенства з відновлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні найбрудніша вода, і справа не тільки в заводах.