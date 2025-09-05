Жара отступит: каким областям Украины повезет с погодой на первые выходные сентября (карта)

Жара наконец-то спадет

Первые сентябрьские выходные в Украине обещают относительно комфортную погоду, без аномальной жары, которая еще помнится с последних летних дней. Большинство областей страны будут встречать субботу и воскресенье с умеренными температурами, что станет идеальной возможностью для прогулок и пикника.

"Телеграф" составил прогноз на 6-7 сентября, согласно данным Ventusky.

6 сентября

В субботу по всей Украине не ожидается чрезмерная жара. Только на юге, в частности, в Запорожской, Николаевской и Одесской областях, а также в Крыму, столбики термометров поднимутся до 27-29°C. Западные области — Волынь, Тернопольщина, Львовщина и Черновицкая область — также ощутят теплую погоду, с максимальной температурой около 29°C, а на Закарпатье ожидается еще немного жарче — до 30°C.

Остальные регионы, включая центральную и северную Украину, будут находиться в пределах 20-23°C.

Погода 6 сентября

7 сентября

В воскресенье будет наблюдаться всеобщее понижение температуры даже в тех регионах, где 6 сентября еще держалась жара. На юге страны, в Запорожской области и на части Крымского полуострова, температура будет подниматься максимум до 28°C, а в Черновицкой области воздух прогреется до 27°C. Закарпатье, особенно приграничные районы с Венгрией, также останется теплым – до 28°C. В других частях этого региона и в большинстве центральных, северных и восточных областей ожидаются более прохладные показатели — 18-23°C.

Погода 7 сентября

Таким образом, выходные обещают быть достаточно благоприятными для планирующих активный отдых на природе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале сентября погода в Украине больше напоминала конец лета, чем начало осени. Однако в скором времени ожидается изменение: дожди и понижение температуры.