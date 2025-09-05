"Пролетять" повз військових? Кому дадуть заощаджені на СЗЧ мільярди

ЗСУ отримали новий рід військ, який фінансується на 50-60 відсотків

Ймовірно заощаджені на бійцях-самовільниках (СЗЧ) мільярди гривень можуть піти не на підвищення виплат військовим на передовій, а на інші потреби, пов’язані з армією, які нема можливості оперативно закрити за рахунок коштів бюджету.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член комітету з нацбезпеки Руслан Горбенко. Він пояснив, які інші "дірки" варто було б заткнути цими коштами.

За його словами, порівняно з минулим роком, місячна потреба у дронах збільшилась втричі, адже з'явився новий рід військ – Сили безпілотних систем, тому гроші можуть піти туди.

— Відтак, є ідея [підвищення грошового забезпечення], але загального рішення, якогось меморандуму нардепів з міністром оборони ще нема. Думаю, що до кінця вересня ми це питання все ж закриємо і вже буде офіційне звернення до Генштабу, Мінфіну. Фінансисти будуть рахувати, скільки ми можемо додати до грошового забезпечення, — пояснив "слуга".

Міноборони буде рахувати скільки додатково їм треба грошей на зброю, адже коштом бюджету, потреби Генштабу з озброєння закриті на 50-60%. Решту закривають партнери додатковими ініціативами по снарядах, дронах тощо. Руслан Горбенко

— Якщо ці напрями будуть закриті, то додаткові гроші, які ми отримаємо в бюджет, Мінфін зможе віддати на підвищення грошового забезпечення, — наголосив нардеп.

А може і не віддати… За словами Горбенка, на конкретну цифру підвищення зарплат, якщо, звісно, воно буде, влада зможе вийти в жовтні-листопаді. Якраз у розпал прийняття бюджету 2026.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що указом №433/2025 президент Володимир Зеленський доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки.