"Я живий…". Путін відзначився курйозом на зустрічі з Фіцо (відео)

Фіцо – єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні

Під час зустрічі прем’єра Словаччини Роберта Фіцо та очільника Росії Володимира Путіна в Китаї стався дотепний курйоз. Голова Кремля дав кумедну відповідь на питання.

Про це свідчать опубліковані росЗМІ відео. Зазначається, що Фіцо став єдиним лідером країни ЄС, який провів переговори з Путіним під час його візиту до Китаю. Однак в Єврокомісії наголосили, що він не представляє в Китаї інтереси ЄС, Фіцо там лише як лідер Словаччини.

Під час брифінгу прем’єр Словаччини сказав, що зараз задасть не дуже приємне питання, але йому все ж цікаво. Він запитав, як Путін поживає. Російський лідер посміявся і сказав: "Якщо я живий, то це вже добре". Потім він додав, що це звичайне і досить приємне питання.

Враховуючи війну в Україні, агресію Росії та те, скільки людей бажають смерті Путіну, його відповідь виглядає досить дотепно. Виходить, головне, що він живий, а все інше — другорядне.

Нагадаємо, за день до зустрічі з Фіцо, а саме 1 вересня, на саміті у Китаї помітили курйозне зближення Путіна з індійським прем'єром Нарендром Моді. Адже вони просиділи наодинці в лімузині годину, коли авто під'їхало до резиденції Путіна. Згодом росЗМІ назвали це приватними переговорами, а Моді опублікував кілька фото з обіймами та рукопотисканням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховують проривні угоди Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні.