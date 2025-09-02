Путін розповів Фіцо, як шантажувати Україну

Словацькому прем’єру порадили розпочати енергетичний шантаж України

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо зустрівся зі своїм кумиром Володимиром Путіним у Китаї. Під час зустрічі йшлося, зокрема, про українські удари по нафтопроводу "Дружба".

Крім того, Путін придумав, як захистити свою трубу і запропонував Словаччині розпочати енергетичний шантаж України. Його слова наводять російські ЗМІ.

Україна одержує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте постачання газу, який йдуть реверсом, закрийте постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в області порушення чужих інтересів Володимир Путін

Фіцо своєю чергою заявив, що Словаччина "жорстко реагує" на удари по "Дружбі". Він пообіцяв поговорити на цю тему під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, Словаччина та Угорщина залишаються єдиними країнами ЄС, які не диверсифікували постачання енергоносіїв та продовжують отримувати нафту з Росії. Уряди двох країн складаються із проросійських політиків, які неодноразово влаштовували проблеми для України на міжнародній арені.

Словаччина при цьому є одним з основних каналів реверсного постачання газу з Європи до України.

Як повідомлялося раніше, Фіцо раніше говорив, що має намір провести зустріч із Зеленським 5 вересня. Попередньо зустріч відбудеться десь у східній частині Словаччини.