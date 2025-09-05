Українці вже почали жартувати про вибори

Віктор Янукович засвітився нещодавно в Росії. Він виглядав досить бадьоро, а його зуби стали предметом обговорень. Цим вирішили скористатися в Україні і придумали рекламу.

Її у Києві створили від стоматолога Артема Дубнова, який ще й по сумісництву є депутатом. Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналах.

"Зробимо зуби як у Януковича", — йшлося на білборді.

На рекламних щитах, розміщених у різних районах столиці, зображений усміхнений чоловік у стоматологічному кабінеті з контактними даними клініки. Слоган викликав жваве обговорення в соціальних мережах. Люди пишуть, що це хороший піар, а також жартували про Ростов.

Хто такий Дубнов

Артем Дубнов — не тільки практикуючий лікар-хірург-стоматолог, але й народний депутат України від партії "Слуга народу". За даними на офіційному сайті Верховної Ради, він є заступником голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Також депутат входить до складу кількох міжпарламентських груп із зв’язків з різними країнами.

Згідно з інформацією на парламентському ресурсі, Дубнов народився 30 серпня 1986 року, має вищу освіту та проживає в Києві. Окрім депутатської діяльності, він керує ТОВ "Клініка Дубнової Стоматолог і ЯТ".

Що передувало

Президент-втікач Віктор Янукович неочікувано зʼявився на майданчику російського медіа. Він переконаний, що "працював над зближенням України з ЄС".

Він наголосив, що згоден і підтримує абсурдні заяви очільника Росії Володимира Путіна.

Янукович каже, що цілеспрямовано працював "над зближенням України з ЄС", але європейці поводилися "некоректно". Нібито досить часто західні політики "були зухвалі та не хотіли ввійти в положення України" — складну економічну ситуацію.