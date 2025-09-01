Може рекламувати зубну пасту: нові зуби Януковича насмішили мережу, найкращі меми

Поява екс-президента була настільки ж несподіваною, настільки і "сліпучою"

Колишній президент України Віктор Янукович, який з 2014 року проживає у Росії, вийшов на публіку з новими заявами. З них стало зрозуміло лише одне — Федорович зробив собі нові зуби.

Судячи з реакції користувачів мережі, вони не зрозуміли нічого зі сказаного, оскільки були буквально засліплені блиском вінірів. Це можна зрозуміти хоча б із тонни мемів, які спеціально для читачів зібрав "Телеграф".

Оригінальне відео виступу можна переглянути нижче.

Український політик Сергій Лещенко наголосив, що з такими зубами не соромно і на Рубльовку вийти.

У Януковича нові зуби

Інші ж припустили, що звичайним ростовцям доведеться "затягнути пояси", оскільки послуги стоматолога коштують недешево.

Могло бути і гірше

Але деякі наголосили, що бажання Януковича блиснути посмішкою цілком зрозуміле.

Багато хто про таке може тільки мріяти

Не виключено, що зуби колишнього політика є якоюсь секретною російською "аналоговнєтною" технологією на кшталт штучного Сонця.

Друге сонце зійшло

Принаймні вони вже змогли перешкодити роботі певної категорії людей.

Підвищена яскравість заважає роботі за монітором

Хоча хтось через них може й не виспатися.

Можна використовувати замість будильника

Однак є ймовірність, що Янукович просто хотів переплюнути ще одного феєричного персонажа, який мешкає на окупованих територіях України.

Вони знайшли один одного

Жарти жартами, а деякі користувачі наголосили, що з такою сліпучою посмішкою Януковичу можна і в серіалах зніматися.

Кадр із серіалу "Друзі"

Ну чи хоча б у рекламі зубної пасти.

"9 із 10 стоматологів рекомендують"

Але не єдиними зубами жили вітчизняні мемороби. Дехто звернув увагу і на його дивні рухи губами.

Не забувайте про тих, кого приручили

А інші звернули увагу на те, що виступ Януковича збігся із символічною датою, коли більшість інтернет-експертів зазвичай йде до школи.

Усі довго чекали цього дня

Це означає, що їхнім батькам буде більше часу на побутові дрібниці на кшталт піклування про домашні рослини.

Після такого рослину можна хіба що викинути

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Янукович, коли востаннє з’являвся на публіці. Це було ще 2019 року, через п’ять років після того, як він втік до РФ.