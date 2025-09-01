Може рекламувати зубну пасту: нові зуби Януковича насмішили мережу, найкращі меми
Поява екс-президента була настільки ж несподіваною, настільки і "сліпучою"
Колишній президент України Віктор Янукович, який з 2014 року проживає у Росії, вийшов на публіку з новими заявами. З них стало зрозуміло лише одне — Федорович зробив собі нові зуби.
Судячи з реакції користувачів мережі, вони не зрозуміли нічого зі сказаного, оскільки були буквально засліплені блиском вінірів. Це можна зрозуміти хоча б із тонни мемів, які спеціально для читачів зібрав "Телеграф".
Оригінальне відео виступу можна переглянути нижче.
Український політик Сергій Лещенко наголосив, що з такими зубами не соромно і на Рубльовку вийти.
Інші ж припустили, що звичайним ростовцям доведеться "затягнути пояси", оскільки послуги стоматолога коштують недешево.
Але деякі наголосили, що бажання Януковича блиснути посмішкою цілком зрозуміле.
Не виключено, що зуби колишнього політика є якоюсь секретною російською "аналоговнєтною" технологією на кшталт штучного Сонця.
Принаймні вони вже змогли перешкодити роботі певної категорії людей.
Хоча хтось через них може й не виспатися.
Однак є ймовірність, що Янукович просто хотів переплюнути ще одного феєричного персонажа, який мешкає на окупованих територіях України.
Жарти жартами, а деякі користувачі наголосили, що з такою сліпучою посмішкою Януковичу можна і в серіалах зніматися.
Ну чи хоча б у рекламі зубної пасти.
Але не єдиними зубами жили вітчизняні мемороби. Дехто звернув увагу і на його дивні рухи губами.
А інші звернули увагу на те, що виступ Януковича збігся із символічною датою, коли більшість інтернет-експертів зазвичай йде до школи.
Це означає, що їхнім батькам буде більше часу на побутові дрібниці на кшталт піклування про домашні рослини.
