Янукович виманив? Трамп став героєм мемів після публічної появи

У жартах про Трампа згадують Януковича

Не встиг президент США Дональд Трамп закінчити свою пресконференцію у вівторок, 2 вересня, як українці вже почали клепати меми щодо чуток навколо його здоров’я і навіть смерті, що циркулюють близько тижня.

"Телеграф" зібрав найкращі з них. У першому зі смішних відео автор згадав президента-втікача.

На відеоряд з Овального кабінету Білого дому накладено голос Віктора Януковича, який каже:

"Я живий. Мене не відстороняли від посади у порядку, передбаченому Конституцією США"

У наступному мемі використали скріншот із того ж відео і знову не забули про Януковича. Президент США вийшов на публіку, щоб з’ясувати важливе питання.

Трамп запитує: "Як він зробив такі білі зуби?" Це посилання на останню появу в ефірі єдиного колишнього українського президента. Судячи з реакції користувачів мережі, вони не зрозуміли нічого зі сказаного, оскільки були буквально засліплені блиском вінірів.

Політолог Олексій Голобуцький за допомогою нейромережі змусив Трампа, віцепрезидента Венса та всіх, хто був присутнім на пресконференції, танцювати. Так очільник Білого дому показував свою добру фізичну форму.

І нарешті, в мережі опублікували фото МС Петі, пожартувавши, що Трамп зараз виглядає так.

Нагадаємо, мережу днями переполошили повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп помер. Хоча після цього він знову вийшов до журналістів, в інтернеті продовжували жартувати з цієї теми. Українці теж не стали відставати та створили смішні меми про смерть Трампа.