Янукович захопився "уколами краси"? Що помітив штучний інтелект у новому відео з ним

Обличчя президента-втікача не виглядає на його 75 років

Поява президента-втікача Віктора Януковича неабияк розбурхала мережу. Особливу увагу привернули не тільки його абсурдні заяви, а й зовнішність.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чи дійсно Янукович користується послугами косметолога і, якщо так, то якими саме. Для цього звернулись до штучного інтелекту ChatGPT.

За словами ШІ, президент-втікач дійсно може часто навідуватись до косметолога і робити не тільки уколи ботоксу. На стоп-кадрах зі свіжого відео досить сильно виділяється відсутність зморщок на лобі навіть під час розмов, так званих "гусячих лапок" та наповненість обличчя.

Янукович зараз

Не ботоксом єдиними: що робить з обличчям Янукович

Ботулотоксин "заморозив пів обличчя":

Лоб — фактично гладкий, є лише глибокі заломи, які вже ботоксом не прибереш. Динамічних зморшок немає навіть під час розмови, хоча у нормі мають бути горизонтальні складки.

Міжбрів'я — немає великою "сердитої" зморшки, яка у літньому віці досить активна.

Очі — фактично відсутні "гусячі лапки" під час моргання чи примруження, але, враховуючи вік — 75 років, вони мали бути.

Якщо окинути оком усе обличчя, видно, що нижня частина рухлива, має характерну міміку, а от верхня ніби заморожена. Це досить яскраве свідчення активного використання ботоксу.

Які ще "уколи краси" робить Янукович

Філери на основі гіалуронової кислоти. Видно заповнення носогубної складки, вона не така виражена, є додатковий об'єм на щоках і підборідді. Обличчя загалом виглядає наповненим і не на 75 років.

Біостимулятори для вироблення шкірою власного колагену. Дають ефект більш щільної й підтягнутої шкіри.

Біоревіталізація (дрібні уколи гіалуронки) — вони не змінюють міміку так сильно, як інші уколи. Зволожують і підтягують її.

Мезотерапія / вітамінні коктейлі. Враховуючи колір обличчя, відсутність пігментних плям, можна говорити про уколи вітамінами, пептидами та кислотами.

Нитковий ліфтинг (APTOS та ін.). Це більш важка артилерія в косметології, адже під шкіру вводять спеціальні нитки, які натягуються. Таким чином попливше від вікових змін обличчя стає молодшим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Янукович, коли востаннє з'являвся на публіці. Це було ще у 2019 році, за п’ять років після того, як втік до РФ.