Украинцы уже начали шутить о выборах

Виктор Янукович засветился недавно в России. Он выглядел очень бодро, а его зубы стали предметом обсуждений. Этим решили воспользоваться в Украине и придумали рекламу.

Ее в Киеве создали от стоматолога Артема Дубнова, который еще по совместительству является депутатом. Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-каналах.

"Сделаем зубы как у Януковича", — говорилось на билборде.

На рекламных щитах, расположенных в разных районах столицы, изображен улыбающийся мужчина в стоматологическом кабинете с контактными данными клиники. Слоган вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях. Люди пишут, что это хороший пиар, а также шутили о Ростове.

Кто такой Дубнов

Артем Дубнов – не только практикующий врач-хирург-стоматолог, но и народный депутат Украины от партии "Слуга народа". По данным на официальном сайте Верховной Рады, он является заместителем председателя Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Также депутат входит в состав нескольких межпарламентских групп по связям с разными странами.

Согласно информации на парламентском ресурсе, Дубнов родился 30 августа 1986 года, имеет высшее образование и проживает в Киеве. Кроме депутатской деятельности он руководит ООО "Клиника Дубновой Стоматолог и ЯТ".

Что предшествовало

Сбежавший президент Виктор Янукович неожиданно появился на площадке российского медиа. Он убежден, что "работал над сближением Украины с ЕС".

Он подчеркнул, что согласен и поддерживает абсурдные заявления главы России Владимира Путина.

Янукович говорит, что целенаправленно работал "над сближением Украины с ЕС", но европейцы вели себя "некорректно". Якобы довольно часто западные политики "были дерзкими и не хотели войти в положение Украины" — сложную экономическую ситуацию.