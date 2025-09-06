Вбивство Парубія не останнє? Що чекає Україну після закінчення війни з Росією

Оперативник Кур закликав українців вже зараз готуватись до нової боротьби з ворогом

Наразі правоохоронні структури в Україні переформувалися, вони фактично стали підрозділами спецслужб саме військового спрямування. Однак навіть після закінчення війни їх робота в цьому напрямку продовжиться, адже замахи на кшталт вбивства Андрія Парубія не припиняться.

Про це "Телеграфу" розповів Валерій Кур – український оперативник, один із засновників підрозділів боротьби з організованою злочинністю в Україні (УБОЗ) у матеріалі "Вбивства триватимуть: один із засновників підрозділів УБОП про плани Кремля, легалізацію короткоствола та спецслужби".

"Ми відточуємо одну з найкращих систем захисту від посягань з боку агентури ворожих держав, таких як Росія і не тільки. При цьому ми самі вміємо готувати фахівців найвищого рівня", — каже Валерій Кур.

За його словами, Служба безпеки України (СБУ), яку оперативник називає політичною "поліцією", теж переформатувалась та відмінно працює. Це стсоується і Міністерства внутрішніх справ, співробітники якого воюють нарівні з професійними військовими.

"Звідси висновок. Те, що сьогодні відбувається, зокрема терористичні дії — замахи на відомих діячів в Україні, на політиків, військових, журналістів, — обов’язково має розслідуватися не лише Міністерством внутрішніх справ, а більшою мірою представниками СБУ та військових спецпідрозділів", — вважає він.

Валерій Кур додає, що вже зараз – разом із замахами, підривами та іншими терактами – відбувається новий тип війни. Саме на нього слід чекати після підисання угод та переговорів.

"Усі війни закінчуються, розумієте? І все одно, хоч би як нас намагалися посадити за стіл переговорів, ми постараємося не здати своїх позицій. Керівництво, я певен, їх не здасть. Але війна перерозподілятиметься. Рано чи пізно з відкритого протистояння на лінії зіткнення вона перейде на нашу територію у нових гібридних та прихованих формах", — каже Кур.

Тому зараз, на думку Кура, час вчитися і готуватися до майбутнього. Адже після початку мирного життя боротьба з ворогами буде досить складною, але вона не зупиниться.

"Можна з упевненістю припускати, що вбивства і напади на відомих і впливових людей в Україні продовжуватимуться. І, на жаль, йдеться про довгий період часу. Це будуть і терористичні акти, замахи, вибухи, підпали, диверсії, фізичне усунення. Ворог буде обирати в якості цілі яскравих, неординарних особистостей, що відомі не тільки в Україні, але й за її кордонами, з розрахунком на те, що це створить дуже сильний "резонанс", — вважає він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що оперативник Кур розповів, чому очільник Росії Володимир Путін ніколи не визнає, що програв.