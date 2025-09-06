Убийство Парубия не последнее? Что ждет Украину после окончания войны с Россией

Оперативник Кур призвал украинцев уже сейчас готовиться к новой борьбе с врагом

Сейчас правоохранительные структуры в Украине переформировались, они фактически стали подразделениями спецслужб именно военного направления. Однако даже после окончания войны их работа в этом направлении продолжится, ведь покушения вроде убийства Андрея Парубия не прекратятся.

Об этом "Телеграфу" рассказал Валерий Кур — украинский оперативник, один из основателей подразделений по борьбе с организованной преступностью в Украине (УБОП) в материале "Убийства будут продолжаться: один из основателей подразделений УБОП о планах Кремля, легализации короткоствола и спецслужбы ".

"Мы оттачиваем одну из лучших систем защиты от посягательств со стороны агентуры вражеских государств, таких как Россия и не только. При этом мы сами умеем готовить специалистов высочайшего уровня", — говорит Валерий Кур.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ), которую оперативник называет политической "полицией", тоже переформатировалась и отлично работает. Это касается и Министерства внутренних дел, сотрудники которого воюют наравне с профессиональными военными.

"Отсюда вывод. То, что сегодня происходит, в частности террористические действия — покушения на известных деятелей в Украине, на политиков, военных, журналистов, — обязательно должно расследоваться не только Министерством внутренних дел, а в большей степени представителями СБУ и военных спецподразделений ", — считает он.

Валерий Кур добавляет, что уже сейчас – вместе с покушениями, подрывами и другими терактами – происходит новый тип войны. Именно его следует ожидать после подписания соглашений и переговоров.

"Все войны заканчиваются, понимаете? И все равно, как бы нас ни пытались посадить за стол переговоров, мы постараемся не сдать своих позиций. Руководство, я уверен, их не сдаст. Но война будет перераспределяться. Рано или поздно с открытого противостояния на линии столкновения она перейдет на нашу территорию в новых гибридных и скрытых формах", — говорит Кур.

Поэтому сейчас, по мнению Кура, пора учиться и готовиться к будущему. Ведь после начала мирной жизни борьба с врагами будет достаточно сложна, но она не остановится.

"Можно с уверенностью предполагать, что убийства и нападения на известных и влиятельных людей в Украине будут продолжаться. И, к сожалению, речь идет о долгом периоде времени. Это будут и террористические акты, покушения, взрывы, поджоги, диверсии, физическое устранение. Враг будет выбирать в качестве цели ярких, неординарных личностей, известных не только в Украине, но и за ее границами, с расчетом на то, что это создаст очень сильный "резонанс", — считает он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что оперативник Кур рассказал, почему глава России Владимир Путин никогда не признает, что проиграл.