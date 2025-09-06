Путін ніколи не визнає, що програв: легендарний оперативник назвав причину

Україна вже перемогла у війні проти Росії, однак у Кремлі це визнавати не хочуть

Незалежно від результату російсько-української війни для Володимира Путіна вона залишиться ганьбою. Однак відступити і визнати поразку він не зможе, а причина цього криється в його дитячих травмах.

Про це "Телеграфу" розповів оперативник та один із засновників УБОЗ Валерій Кур. Більше на тему читайте у матеріалі: Вбивства продовжуватимуться: один із засновників підрозділів УБОЗ про плани Кремля, легалізацію короткоствола та спецслужби

За його словами, Путін уже усвідомив, що Україна "зламала йому хребет" та перемогла як морально, так і психологічно. Однак через пережитий у дитинстві досвід, він відмовляється відступати, а починає діяти "відверто кримінально".

"Саме з тих часів у його ментальності закладалася травма, яку складно пояснити і прорахувати. Багато хто любить розмірковувати про нього як про "стратега", але насправді це людина, яка пережила такі випробування, що вимірювати його стандартними категоріями неможливо" Валерій Кур

Через це, коли Путін зрозумів, що його вторгнення пішло не за планом, він почав шукати винних. І одним із перших йому під руку потрапив начальник управління ФСБ Сергій Бесіда, який очолював п’яте управління. Воно відповідало за роботу агентурної мережі за межами Росії та "провалило" завдання щодо її розгортання в Україні.

Валерій Кур

Як повідомлялося раніше, під час виступу у Владивостоці у п’ятницю, 5 вересня, Путін захотів, щоб Україна провела референдум щодо відмови від своєї території. Окрім того, він запросив президента України приїхати до Москви для обговорення капітуляції.