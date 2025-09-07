Зате не українська фура: пригоди російського "шахеда" у Польщі стали приводом для жартів

Мережа відповіла у своїй улюбленій манері — через жарти

У Польщі відновилися протести на кордоні, а 6 вересня було заблоковано пункт пропуску "Медика-Шегині". З огляду на зростання загрози та провокації з боку росіян це здалося користувачам мережі дуже дивним.

Особливо якщо врахувати, що в ніч на 7 вересня один із дронів полетів через Львівську область до Польщі і близько трьох годин літав там, перш ніж впасти західніше Любліна. Користувачі мережі вже почали жартувати з цього приводу.

Наприклад, одним із популярних жартів стало відео захопленого українського чоловіка, який нарешті здійснив мрію всього свого життя та перетнув кордон.

Ймовірно, тема нелегального перетину кордону вибуховими "подарунками" від росіян не так переймає польське суспільство, як українські вантажівки.

Ось не треба згадувати тут про операцію "Павутина"

Символічно, що це відбувається за часів, коли в Білорусі відбуваються військові навчання, на яких відпрацьовується вторгнення до Польщі.

На танках зерно возити дуже незручно

Втім, можна припустити, що якісь консультації та наради все ж таки проводилися. Адже без них висловити глибоке занепокоєння точно не можна.

Тут були звуки стурбованого шипіння

Як повідомлялося раніше, 6 вересня у Польщі пройшла акція проти мігрантів за участю представників ультраправих рухів. На тлі цього також пройшла акція проти расизму та націоналізму.