Величезні черги і протести. Поляки заблокували пункт пропуску на кордоні

В електронній черзі зареєстровано понад 600 вантажівок

Пропускний пункт "Медика" на кордоні з Україною заблокували польські мітингувальники. Вони не пропускають українські вантажівки в обидва боки.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді". За його словами, блокування руху почалось о 12:50 у суботу, 6 вересня.

Демченко каже, що обмеження триватимуть щонайменше 6 годин із можливим продовженням. Мітингувальники проводять акції протесту перед пунктом пропуску "Медика", він навпроти українського пункту пропуску "Шегині".

Речник ДПСУ наголосив, що обмеження руху стосується лише вантажних автомобілів. Легкові авто та автобуси пропускають без змін. Наразі в електронній черзі зареєстровано 681 вантажівка на виїзд з України. При цьому на в’їзд зареєстровано близько 100 вантажівок. Вони знаходяться на спеціально облаштованій стоянці. Їхньому оформленню нічого не завадить.

