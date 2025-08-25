"Чому так мало працюють": німецький політик "наїхав" на українських біженців

При цьому українські громадяни отримують не так багато виплат, як заявляє політик

У Німеччині прем'єр-міністр землі Баварія та лідер Християнсько-соціального союзу (CSU) Маркус Зедер заявив, що уряд повинен скасувати допомогу для українських біженців — так звану Bürgergeld, яку отримують як безробітні громадяни Німеччини, так і українці. На думку Зедера, нібито саме через цю допомогу більшість українців у Німеччині не працює.

Про це пише німецьке видання Deutsche Welle. Зазначається, що Зедер вимагає скасувати Bürgergeld, оскільки виплати нібито гальмують інтеграцію та вихід біженців з України на німецький ринок праці.

"Жодна інша країна світу не пропонує таких умов. Чому так мало українців працюють у Німеччині?" – заявив він.

Федеральний уряд зустрів заяву Зедера "у багнети". По-перше, заявили там, такі ініціативи не відповідають коаліційним домовленостям, які уклали між собою політичні партії. По-друге, такі питання взагалі вирішуються виключно у політичному полі, а не через публічні заяви.

При цьому українські громадяни отримують не так багато виплат, як заявляє Зедер. Так, у 2024 році загальний обсяг виплат Bürgergeld склав приблизно 46 мільярдів євро, з яких тільки 6 мільярдів витратили на виплати українцям. Окрім цього, з 1 квітня 2025 року в Німеччині виплати для українців замінили допомогою шукачам притулку: вона менша за розміром та дозволить додатково зекономити приблизно мільярд євро на українцях.

Зазначимо, що вже з вересня цього року у Польщі можуть посилити правила надання допомоги українським біженцям. Зміни стосуються житла, контролю та перевірки документів. А з наступного року орендувати житло у Польщі стане ще дорожче і складніше. Через нові бюрократичні заморочки для орендодавців пропозицій дешевих квартир стане в рази менше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Німеччина залишається лідером за кількістю розмішених біженців з України – понад 1,1 мільйона осіб. Більшість з них вже не планує повертатися додому та починає облаштовувати постійне життя закордоном.