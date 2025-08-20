Для біженців у Польщі посилять умови: з чим зіткнуться українці з 2026 року

Українцям у Польщі готують нові "сюрпризи" — з наступного року орендувати житло стане ще дорожче і складніше. Через нові бюрократичні заморочки для орендодавців пропозицій дешевих квартир стане в рази менше.

Багато господарів можуть взагалі відмовитися здавати житло біженцям, щоб не возитися з додатковими документами. Про це попереджає портал Inpoland. "Телеграф" розбирався, що саме зміниться для українців у Польщі з лютого 2026 року і скільки тепер коштує оренда квартир у польських містах.

Нові правила стосуються впровадження Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF), яка торкнеться всіх платників VAT у країні. Хоча зміни не спрямовані конкретно проти українців, вони можуть найбільше вплинути саме на біженців, які часто шукають недороге житло без офіційного оформлення.

Довідково: VAT у Польщі – це податок на додану вартість, як наш ПДВ в Україні. Всі, хто здає житло в оренду, автоматично стають платниками цього податку, навіть якщо не знають про це. Зазвичай від нього можна звільнитися, але тепер доведеться це офіційно оформляти.

Що зміниться для орендодавців

Кожен орендодавець, який здає квартиру в оренду, є платником VAT. Залежно від виду оренди власник може мати право на звільнення від сплати податків. До цього часу незнання свого статусу не створювало жодних проблем. Після запуску обов'язкової KSeF все зміниться.

Орендодавці, навіть якщо раніше не виставляли рахунки, тепер можуть бути змушені отримати ідентифікаційний податковий номер (NIP). Особливо це стосується випадків, коли орендарем є компанія, яка вимагає офіційний рахунок-фактуру.

Як це вплине на українських біженців

Через нові бюрократичні вимоги господарі можуть підняти ціни на квартири або взагалі перестати їх здавати. Частина орендодавців може відмовитися здавати квартири через небажання оформлювати додаткові документи. Це особливо торкнеться українців, які шукають недороге житло без офіційного оформлення.

Коли у біженців закінчується термін оренди безкоштовного житла від держави (а це всього 120 днів), доводиться шукати квартиру самостійно. З новими правилами це стане ще складніше і дорожче. Найгірше буде тим, у кого мало грошей – їм доведеться або переплачувати за "чисті" квартири, або залишатися без даху над головою.

Додаткові витрати для орендарів

До того ж крім основної плати за оренду, мешканці сплачують комунальні послуги (czynsz та media). У середньому комунальні платежі сягають від 500 до 1100 злотих на місяць. Також при оренді потрібно внести кауцію, яка дорівнює одній-двом місячним платам.

Довідково: Кауція (або депозит) — це гроші, які орендар платить господарю як гарантію того, що не зіпсує квартиру. Зазвичай це сума, рівна місячній оплаті за житло. Якщо при виїзді все залишилося цілим — гроші повертають, якщо щось зламав або забруднив — з депозиту відраховують ремонт.

Скільки коштує оренда житла зараз

Станом на серпень 2025 року ціни на оренду житла в Польщі залишаються високими. У Варшаві однокімнатна квартира коштує 2300-3600 злотих, двокімнатна – 3500-4500 злотих. У Кракові оренда однокімнатної квартири обійдеться у 1800-2600 злотих, двокімнатної – 2800-3500 злотих.

До слова, за офіційним курсом НБУ за 1 злотий доведеться віддати 11,384 гривні. Відповідно, 1000 злотих – 11384 гривні. А це означає, що ціни на оренду житла в Польщі стартують приблизно від 20 тисяч гривень.

Оренда однокімнатної квартири у Вашаві

Оренда двокімнатної квартири у Вашаві

Оренда житла у Кракові

У Гданську орендувати однокімнатну квартиру можна за 2000-2900 злотих, а двокімнатну – за 3000-3800 злотих. У Вроцлаві ціна за оренду однокімнатної квартири становить від 1800 до 2500 злотих. Найдешевшою оренда однокімнатної квартири є в Лодзі – 1200-1900 злотих.

Вартість оренди житла у Гданську

Оренда квартир у Вроцлаві

Оренда житла у Лодзі

На що звертати увагу при пошуку житла

З новими правилами українцям треба бути особливо обережними при виборі квартири. Обов'язково з'ясовуйте, чи включені в ціну комунальні платежі (czynsz та media), бо часто господарі вказують "голу" ціну без них. Питайте про розмір депозиту та умови його повернення.

Уникайте квартир, де господар категорично відмовляється оформляти договір або вимагає платити тільки готівкою без будь-яких документів. З новими правилами такі варіанти стануть ще ризикованішими. Краще переплатити, але мати офіційний договір та чеки.

Обов'язково перевіряйте стан лічильників при заселенні та робіть фото показників. В Польщі практикується передоплата за комунальні послуги з подальшим перерахунком, тому важливо зафіксувати початкові дані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у яких ще країнах на українських біженців чекають важливі зміни. Мова йшла про компенсації за оренду житла та послуги перекладу.