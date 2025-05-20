Трамп заплатить українцям, які вирішать повернутись зі США додому: названо суму

Адміністрація Трампа взяла кардинально інший курс щодо біженців, ніж це було при Байдені

Адміністрація Дональда Трампа розробила план виплати 1000 доларів українцям, які погодяться повернутися на батьківщину попри війну, що триває. Пропозиція стосується понад 200 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист у США після повномасштабного вторгнення Росії.

Ця ініціатива є частиною програми, на яку планується витратити до 250 мільйонів доларів із фондів іноземної допомоги. Програма передбачає "добровільну депортацію" не лише українців, а й гаїтян та громадян інших країн, де тривають збройні конфлікти. Про це пише The Washington Post.

Критики називають такий підхід негуманним, оскільки він спонукає людей повертатися до країн, де їхньому життю загрожує небезпека. Державний департамент США наразі рекомендує утримуватися від будь-яких поїздок до України через значні ризики безпеки.

Документи, з якими ознайомилось видання, свідчать, що адміністрація Трампа прагне обійти Міжнародну організацію з міграції, яка традиційно займається питаннями повернення мігрантів і не підтримує репатріацію до небезпечних регіонів.

Також раніше "Телеграф" писав, що адміністрація Трампа руйнує надії на повернення додому для тисяч українців.