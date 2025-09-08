Їх було аж десять: коли в Києві з'явилися перші райони і як вони називалися

Цей поділ відображав реальну структуру міста, де кожен район мав свої економічні, соціальні та культурні особливості

Перший системний поділ столиці відбувся не у середині 1920-х, як заведено думати, а значно раніше. Вже у 1917 році, після повалення царського режиму, на мапі Києва з’явилися його перші офіційні райони.

Тоді ж в місті відбувся перехід від поліцейських дільниць до районів із власною адміністративною структурою. "Телеграф" розповість про них докладніше.

Перший поділ Києві на райони на плані

Від Лук’янівки до Печерська

Цей поділ, окрім адміністративної ролі, відображав характерні історично-культурні особливості кожної території. Райони мали чітко окреслені межі, пов’язані з природними об’єктами (Дніпро, річка Либідь), транспортними артеріями (залізничні колії) та містобудівними чинниками (вулиці, площі).

Отже, тоді місто було поділене на десять районів:

Лук'янівський район: займав територію від вулиці Дорогожицької і Глибочицької, включаючи Лук'янівку, Кирилівську лікарню, площу Лук'янівську, а також прилеглі сади й кладовища поблизу Щекавиці.

Шулявський район: межував від Кадетського шосе, охоплював території навколо Політехнічного інституту, селище Шулявку, Пушкінський парк, казарми залізничного батальйону і Караваєві дачі.

Подільський район: розташовувався на історичному Подолі — від нижнього пам'ятника Хрещення, через Андріївський спуск, Боричів Тік, вулиці Воздвиженську, до Верхнього Валу і Дніпра, включаючи Труханів острів.

Плоський район: охоплював рівнинну частину Подолу — від рогу Олегівської вулиці по Нижньому Валу до Дніпра, включаючи частину Житнього базару, обидва боки вулиці Кирилівської до лікарні і Канівського провулку.

Бульварний район: розташовувався в центральній частині міста, включаючи Університет, Ботанічний сад, Галицький базар біля Кадетського шосе та частини сучасних бульварів.

Либідський район: охоплював територію навколо вулиці Великої Васильківської, Бессарабської площі, Басейної вулиці, виставкову зону і територію вздовж річки Либідь.

Солом'янський район: займав територію вздовж залізничних колій поряд із Кадетським гаєм, включно із Кліничним Городком, Протасовим Яром і частинами Нижньої Солом'янки.

Старокиївський район: розташовувався на північній основній частині міста, включаючи території навколо Липок і Старої Київської фортеці.

Двірцевий район: розміщувався поблизу центральних вокзалів у межах торгової площі Богдана Хмельницького, Хрещатика та площі Львівської.

Печерський район: займав територію від Військової водокачки до залізничного мосту через Дніпро, включаючи Олександрівське училище, Юнкерський тир, шпиталі та майбутню вулицю Прозорівську.

У 1918 році кількість районів збільшилася до сімнадцяти, а з приходом більшовиків у 1919 році почалася подальша реорганізація, коли в місті з’явилися комуни з власними адміністративними структурами. Вже до 1921 року адміністративний поділ спростили, а Київ поділили на шість районів, половина з яких збереглася до наших днів.

