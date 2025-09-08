Их было целых десять: когда в Киеве появились первые районы и как они назывались

Это разделение отражало реальную структуру города, где каждый район имел свои экономические, социальные и культурные особенности

Первое системное разделение столицы произошло не в середине 1920-х, как принято думать, а значительно раньше. Уже в 1917 году после свержения царского режима на карте Киева появились его первые официальные районы.

Тогда же в городе произошел переход от полицейских участков к районам с собственной административной структурой. "Телеграф" расскажет о них подробнее.

Первое разделение Киева на районы на плане

От Лукьяновки до Печерска

Это разделение, кроме административной роли, отражало характерные историко-культурные особенности каждой территории. Районы имели четко очерченные границы, связанные с природными объектами (Днепр, река Лыбидь), транспортными артериями (железнодорожные пути) и градостроительными факторами (улицы, площади).

Итак, тогда город был разделен на десять районов:

Лукьяновский район: занимал территорию от улицы Дорогожицкой и Глубочицкой, включая Лукьяновку, Кирилловскую больницу, площадь Лукьяновскую, а также прилегающие сады и кладбища вблизи Щекавицы.

Шулявский район: граничил с Кадетским шоссе, охватывал территории вокруг Политехнического института, поселок Шулявку, Пушкинский парк, казармы железнодорожного батальона и Караваевы дачи.

Подольский район: располагался на историческом Подоле — от нижнего памятника Крещения, через Андреевский спуск, Боричев Тик, улицы Воздвиженскую, до Верхнего Вала и Днепра, включая Труханов остров.

Плоский район: охватывал равнинную часть Подола — от угла Олеговской улицы по Нижнему Валу до Днепра, включая часть Житнего базара, обе стороны улицы Кирилловской до больницы и Каневского переулка.

Бульварный район: располагался в центральной части города, включая Университет, Ботанический сад, Галицкий базар у Кадетского шоссе и части современных бульваров.

Лыбедский район: охватывал территорию вокруг улицы Большой Васильковской, Бессарабской площади, Бассейной улицы, выставочную зону и территорию вдоль реки Лыбедь.

Соломенский район: занимал территорию вдоль железнодорожных путей рядом с Кадетским гаем, включая Клинический Городок, Протасовый Яр и части Нижней Соломенки.

Старокиевский район: располагался в северной основной части города, включая территории вокруг Липок и Старой Киевской крепости.

Дворцовый район : располагался вблизи центральных вокзалов в пределах торговой площади Богдана Хмельницкого, Крещатика и площади Львовской.

Печерский район: занимал территорию от Военной водокачки до железнодорожного моста через Днепр, включая Александровское училище, Юнкерский тир, госпитали и будущую улицу Прозоровскую.

В 1918 г. количество районов увеличилось до семнадцати, а с приходом большевиков в 1919 г. началась дальнейшая реорганизация, когда в городе появились коммуны с собственными административными структурами. Уже к 1921 году административное деление упростили, а Киев разделили на шесть районов, половина из которых сохранилась до наших дней.

