Сьогодні виглядає зовсім інакше: чому Відрадний у Києві так називається і що там було раніше

Цей київський район зберіг свою назву та характер і через століття

Відрадний — один із найколоритніших куточків Солом'янського району Києва. Він розташований між Відрадним проспектом, бульваром Вацлава Гавела та Гарматною вулицею.

Цей житловий масив із багатою історією є прикладом того, як органічно поєднуються минуле та сучасність у структурі мегаполіса. "Телеграф" розповість про нього докладніше.

Від монастирських земель до дачного селища

Історія Відрадного сягає корінням у глибину століть. Спочатку ці землі належали Михайлівському Золотоверхому монастирю — одній із найдавніших православних святинь України. Назва "Відрадний" походить від однойменного хутора, заснованого у 1914 році київським колезьким реєстратором Костянтином Яниховським. Він викупив землі у місцевих селян та розпланував дачне селище, яке мало стати затишним куточком для заможних киян.

Назва повністю виправдовує себе: це місце справді приносило радість і відраду своїм мешканцям завдяки мальовничим краєвидам та чистому повітрю, що було особливо цінним для жителів промислового Києва початку XX століття.

Радянська забудова та формування сучасного обличчя

У 1950-60-х роках Відрадний пережив кардинальну трансформацію. Замість дачних будиночків тут виросли багатоповерхові житлові будинки, з'явилися дитячі садки, школи та парки. Планування району здійснювалося з урахуванням кращих принципів містобудування тих часів: широкі вулиці, достатня кількість зелених зон та розвинена соціальна інфраструктура.

Парк "Відрадний", головна алея

Парк культури і відпочинку "Грушки" став улюбленим місцем відпочинку для мешканців не лише Відрадного, а й сусідніх районів. Сьогодні він називається парк "Відрадний". Завдяки продуманому озелененню район зберіг свою екологічну привабливість навіть після масштабної забудови.

Вулиці пам'яті: імена, що надихають

Сучасні назви вулиць Відрадного відображають пам'ять про видатних особистостей, які залишили помітний слід в історії України та світу:

Проспект Любомира Гузара має ім'я патріарха Української Греко-Католицької Церкви, який зробив неоціненний внесок у розвиток духовності та національної ідентичності українців;

має ім'я патріарха Української Греко-Католицької Церкви, який зробив неоціненний внесок у розвиток духовності та національної ідентичності українців; Бульвар Вацлава Гавела увічнює пам'ять про чеського політика, дисидента і першого президента Чехії — людину, яка присвятила життя боротьбі за свободу та демократію;

увічнює пам'ять про чеського політика, дисидента і першого президента Чехії — людину, яка присвятила життя боротьбі за свободу та демократію; Вулиця Василя Чумака названа на честь поета та публіциста, активного учасника українського культурного відродження, чия творчість сприяла формуванню національної самосвідомості;

названа на честь поета та публіциста, активного учасника українського культурного відродження, чия творчість сприяла формуванню національної самосвідомості; Вулиця Академіка Білецького увічнює пам'ять видатного літературознавця та вченого, який зробив значний внесок у розвиток української філології.

Сучасний Відрадний — це місце, де гармонійно поєднуються історична спадщина та потреби сучасного міського життя. А розвинена транспортна мережа забезпечує зручне сполучення з центром Києва та іншими районами міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому київський район Бортничі так називається. Сьогодні цей район межує із зеленими зонами та вирізняються тишею й затишком.